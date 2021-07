Wo Störche leben, ist die Natur noch in Ordnung. Als sogenannte Kulturfolger sind sie allerorts gern gesehen – und das nicht nur bei Kindersegen als Nachbildung im Vorgarten.

Schwarzenau ist seit einiger Zeit wieder aktiver Storchenstandort. War der Horst vor einigen Jahren noch auf einem Rauchfang des Schlosses, ist er in diesem Jahr auf einem Handymast am Bahnhof. Hoch oben, fast freischwebend in luftigen 20 m, wählten im Frühjahr die ankommenden Weißstörche den GSMR-Funkmasten der Bundesbahn als neue Heimstatt. „Über diesen Sendemasten erreichen wir funktechnisch unsere Lokführer während der Fahrt. Das Storchenpaar mit seinen zwei Jungen hat sich zu unserem Maskottchen entwickelt“, sagt Fahrdienstleiter Robert Weissenböck.

Mögliche Umsiedelung. Ob der Storchenhorst im nächsten Jahr umgesiedelt werden muss, ist noch nicht bekannt. Schließlich wird das Geflecht des Nistmaterials jedes Jahr schwerer und kann mehrere 100 Kilo erreichen. In der Steiermark bei Graz hat man in einem ähnlichen Fall in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes einen Ersatzhorst errichtet, der von den ankommenden Störchen im Frühjahr problemlos bezogen wurde.

Das Ortsgebiet und die unmittelbare Umgebung von Schwarzenau bieten Störchen den perfekten Lebensraum. Die mäandernden Schleifen der Thaya, die Feuchtwiesen und der neue Hochwasserschutzraum sind Lebensraum von Nahrung.

Vizebürgermeister Reinhard Poppinger ist glücklich, dass die Störche durch den Hagel der vergangenen Woche nicht verletzt wurden. „In Allentsteig war das anders. Wir haben da noch etwas Glück gehabt“, betont Poppinger und ergänzt, dass Biodiversität in Schwarzenau ein wichtiges Anliegen sei. „Das fängt schon im Kleinen an, wenn die Gärten und Grünanlagen naturnah gestaltet werden. Schließlich sind wir eine ,Natur im Garten‘-Gemeinde“.

Den Störchen dürfte das ebenfalls aufgefallen sein. Sie zeichnen sich durch nur geringe Scheu vor Menschen aus. Ein Fluchtabstand von 50 Metern sei keine Seltenheit, bestätigt Vizebürgermeister Poppinger.