„Ich freue mich so, dass es wieder Konzerte gibt“, stellte eine Besucherin am Samstagabend in der Stiftskirche Zwettl fest. Sie sprach damit sicher im Sinne vieler Gäste.

Alexander Kastner begrüßte zu „Meditation für Trompete alleine – Alexander´s Feast“. Auch er drückte seine Begeisterung aus: „Es ist phantastisch, in dieser Kirche zu spielen, wo ich seit über 30 Jahren immer wieder mitwirken darf.“ Mit dem Konzert, für das er seit März geübt hatte, setzte er eine fixe Idee um. An seiner Seite Stiftskapellmeister Marco Paolacci.

Kastner bot eine Programmvorschau auf eine recht individuelle Mischung von Musikstücken. Es begann mit einer „Verbeugung vor dem großen Meister Georg Friedrich Händel“ und „Alexander´s Feast“. Ausschnitte aus „Der Messias“ sowie der Wasser- und der Feuerwerksmusik vervollständigten diesen Abschnitt. Paolacci trug Gesang bei, animierte auch das Publikum dazu und sorgte mit kurzer Meditation zum Orgelspiel nach Johann Sebastian Bach für ruhige, entspannte Atmosphäre. „Eine Referenz an Christoph Willibald Gluck und Gustav Mahler“ brachte helltönendes Frohlocken der Trompete.

Sehr persönlich war der zweite Teil des Konzerts. „Im Heute“ war ein Trompetensolo zu hören, das Philipp Manuel Gutmann seinem Patenonkel Kastner gewidmet hat. Und die Konzertetüde „Monte Modriante“, die Kastner während seiner Musikausbildung in Paris für einen Wettbewerb geschrieben hatte, erlebte quasi ihre Uraufführung. Als „Erinnerungen an Paris – Jacques Ibert & Gilles Herbillon“ präsentierte der Trompeter drei Stücke, die er seinem Lehrer Guy Touvron gewidmet hatte.