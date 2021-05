Europa in Schwarzenau startet wieder durch — in diesem Jahr mit dem Gastland Bulgarien.

Veranstaltungen zu planen, gestaltet sich natürlich in Zeiten der Pandemie schwierig. „Normalerweise drucken wir Programmfolder“, berichtet der Teamleiter von Europa in Schwarzenau, Wolfgang Leidenfrost. Heuer jedoch nicht, denn die Möglichkeit, dass Veranstaltungen dann doch nicht umgesetzt werden können, besteht. Leidenfrost erwähnt zudem: „Wir planen kurzfristig.“ Ideen werden dennoch viele gesammelt, und man versuche, vermehrt Dinge zu finden, die im Rahmen der Covid-Vorgaben auch durchführbar sind, wie Aktionen im Freien.

So finden nun als erste geplante Veranstaltungen am 29. Mai eine Fußwanderung und am 30. Mai eine Radwanderung statt. Dabei wird gemeinsam das Fenstermuseum der Gemeinde besichtigt. Dieses besteht aus 23 Fenstern, über das gesamte Gemeindegebiet verteilt, in denen Plakate zu Bulgarien aufgehängt wurden.

Zehn Fenster sind dabei doppelt. So werden bei der Fußwanderung die zehn Fenster, die sich direkt im Ort Schwarzenau befinden, erwandert, bei der Radwanderung jede, die in den Katastralgemeinden verstreut sind. Bei der großen Runde kommen noch drei Extrafenster hinzu, in denen Informationen zu vergangenen Aktionen von Europa in Schwarzenau zu finden sind. Die Plakate in den Fenstern sind allesamt vom Europa in Schwarzenau-Team gestaltet.

In Museumsführer aufgenommen

Schwarzenaus Fenstermuseum wurde in diesem Jahr sogar in den „Museumsfrühling Niederösterreich“ aufgenommen. „Damit ist es jetzt ein offizielles Museum“, freut sich Bürgermeister Karl Elsigan.

Welches Land von Europa in Schwarzenau in dem jeweiligen Jahr behandelt wird, ist eine Entscheidung des Teams. Der Anlass für Bulgarien war der neue Besitzer des Schwarzenauer Schlosses — eine bulgarische Firma. So will man nun in diesem Jahr das Land und wofür es steht näherbringen. Leidenfrost erwähnt etwa, dass der bekannte Künstler Christo aus Bulgarien stammt. „Das weiß kaum jemand“, meint er, und so gibt es auch dazu ein Plakat im Fenstermuseum.

In der Gemeinde präsent ist Europa in Schwarzenau neben den Fenstern und dem großen Banner, das bei der Ortseinfahrt hängt, auch mit Schildern, denn die Straßenschilder in Schwarzenau sind nun um Schilder mit der bulgarischen Übersetzung erweitert.

Weitere Veranstaltungen sind geplant

Das Team von Europa in Schwarzenau gibt es übrigens seit 2009. Derzeit besteht es aus 12 Personen. „Wir haben auch im Team viele Nationen vertreten“, so Leidenfrost. Der Projektleiter, selbst aus Deutschland stammend, war zeit seines Lebens viel unterwegs. So kann er auf viele persönliche Erfahrungen zurückgreifen. Die Schwerpunkte bei der Vorstellung der Länder seien dabei jedes Jahr ähnlich. Es werden Kulinarik, die politische Situation und gewisse Attraktionen behandelt. Man hofft, im Herbst gemeinsam mit der Kaminstube bulgarische Gerichte auftischen zu können.

„Wir versuchen, niederschwellig Infos zu vermitteln.“ Das Team arbeitet ehrenamtlich, und Leidenfrost betont, dass es ihm dabei nicht um Politik geht. Wobei die Zusammenarbeit mit der Gemeinde natürlich gegeben ist. „Der Kulturausschuss ist auch mit dabei“, sagt Elsigan.

Im Sommer will man auch wieder die Ferienbetreuung für Kinder durchführen. Zudem soll es am 21. Oktober erneut eine „Lange Nacht der Geschichte“ geben. Auch der Adventmarkt soll wieder stattfinden. Geplant ist er für 20. und 21. Dezember.