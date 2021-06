Der Einbruch ereignete sich zwischen 2. und 4. Juni in einer Zwettler Katastralgemeinde. Die Polizei geht von einem Täter aus, der mit einem unbekannten Werkzeug das Fenster einer rückseitigen Terrasse aufgebrochen hat und so ins Gasthaus eindringen konnte. Dort durchsuchte er das ebenerdige Gasthaus und die Wohnung im ersten. Stock. Was genau gestohlen worden ist und auch die Höhe der Beute müssen noch ermittelt werden.