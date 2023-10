Wieder tolle Auszeichnung Betonwerk Jungwirth gewinnt ALC-Inklusions-Preis

Bei der Überreichung des ALC-Inklusionspreises in Baden: Martin Essl (Gründer und Initiator von Zero Project), Baumeister Werner Jungwirth, Jakob Wagner, Prokuristin Kathrin Jungwirth, Landtagspräsident Karl Wilfing, CEO der Monopolverwaltung Hannes Hofer. Foto: privat

D er „Austrian Leading Companies“-Preis ist der größte Wirtschaftspreis in Österreich. Dieser wurde am am vergangenen Dienstag im Beisein der Wirtschaftselite Wiens und Niederösterreichs im Rahmen eines Green Events im Casino Baden von der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Österreich gemeinsam mit „Die Presse“ und dem KSV 1870 vergeben. In der Kategorie „Unternehmen mit Inklusion“ gewann das Betonwerk Jungwirth aus Rappottenstein.