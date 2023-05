Neue jüdische Familiengeschichten im Museum Neupölla

Mit dem 1. Mai ging das Museum für Alltagsgeschichte in Neupölla in eine neue Saison. Zur großen Eröffnung wurde dabei gleich ein Blick auf zahlreiche neue Exponate und Themenschwerpunkte geworfen.

Dieser gibt es nämlich 2023 zwei: Einerseits wird in der Dauerausstellung die lokale Geschichte von der Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, die bisher anhand der Kleinhäusler-familie Walter, Besitzer des Hauses Nr. 10 vom 18. bis ins 20. Jahrhundert, sowie am Beispiel der Handwerkerfamilie Krammer (Schusterwerkstätte und Tischlerei) behandelt wurde, um die Geschichte der jüdischen Familie Biegler erweitert.

Simon Biegler wanderte 1860 aus dem mährischen Markt Schaffa/Šafov nörd­lich von Langau ins Waldviertel und eröffnete in Neupölla eine Greißlerei. In zwei Ehen hatte er insgesamt acht Kinder. Der jüngste Sohn Alois übernahm 1910 das Geschäft von einem älteren Bruder und engagierte sich auch als Gründer eines „Rauchklub“ sowie Vorsitzender der Gewerbegenossenschaft. Mit seiner Gattin Ida, einer Verwandten der Gmünder Familie Schwarz, hatte er neben der Stief­tochter Irma vier Töchter. 1938 wurde die Familie verprügelt und vertrieben, das Haus vom Nachbarn „arisiert“. Alois, Ida und Ella Biegler wurden 1942 nach Riga deportiert und ermordet. Irma überlebte in Wien, die Töchter Laura und Flora konnten nach England flüchten, Martha nach Dänemark.

Die Geschichte eines der berühmtesten Weingüter der Wachau aufgearbeitet

Zusätzlich präsentiert das Museum von 1. Mai bis 27. August 2023 die Sonderaus­stellung „Der Wein des Vergessens“. Kernthema ist die Kremser Riede Sandgrube – eines der berühmtesten Weingüter der Wachau. Dieses befand sich bis 1938 im Besitz des jüdischen Geschäftsmanns Paul Robitschek und seines Partners August Rieger. Robitschek und der angebliche Baron sind Geschäftsfreunde und zugleich ein glamouröses Liebespaar. Die Denunziationen erleichtern die „Arisierung“ jenes Besitzes, der zur Grundlage der berühmten Winzergenossenschaft Krems wird.

Die bis dahin unerforschte Geschichte der Besitzvorgänger und deren Enteig­nung wurde 2018 mit dem dokumentarischen Roman „Der Wein des Vergessens“ der Historiker Bernhard Herrmann und Robert Streibel veröffentlicht. Das hat den Anstoß für eine Historikerkommission der Winzergenossenschaft geliefert. Die darauf basierende Ausstellung zeigt private Fotos und Dokumente, Briefe und Tagebuchausschnitte aus dem Besitz von Bernhard Herrmann, einem Nachkom­men des damaligen Verwalters des Kremser Weingutes.

Zur Freude von Museumsleiter Friedrich Polleroß nahmen zahlreiche Ehrengäste, Besucher und auch Angehörige der Familien Biegler und Robitschek an der Eröffnung teil. „Als ein Bürger der jüngeren Generation sind die in der Vergangenheit erfolgten Übergriffe an die jüdische Bevölkerung nicht vorstellbar. Man darf nicht wegschauen, wie es die Ausstellung deutlich zum Ausdruck bringt“, meinte etwa Nationalrat Lukas Brandweiner. Bürgermeister Günther Kröpfl betonte zudem die Wichtigkeit der Aufarbeitung und dass die Vergangenheit nicht vergessen werden darf.

