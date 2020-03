Als dienstältester Bürgermeister im Bezirk ist Johann Hofbauer in sein 31. Jahr als Gemeindechef gestartet. Im NÖN-Interview spricht er über seine Höhepunkte, was sich in 30 Jahren am Bürgermeisteramt verändert hat und was er jungen Bürgermeistern rät.

Welche Projekte müssen als nächstes rasch umgesetzt werden?

Hofbauer: Wir wollen in allen Ortschaften Bauland, soweit es möglich ist, schaffen, Breitbandausbau forcieren und die Ortsbildgestaltung voran treiben. Beim Neubau, beziehungsweise der Sanierung von Feuerwehrhäusern sind wir dahinter und bei der Feuerwehrgeräteanschaffung müssen wir ‚up to date‘ sein.

30 Jahre Bürgermeister: Was sind die schönsten Erinnerungen?

Ein Höhepunkt war die Inbetriebnahme der Gemeindekläranlage 2004. Das war ein fünf Millionen teures Projekt. Es war auch sehr arbeitsintensiv, da brauchst von 350 verschiedenen Grundeigentümern die Unterschriften. Zu manchen musst du dann halt fünf mal hingehen. Es hat sich gelohnt, wir haben die billigsten Kanalgebühren im Bezirk Zwettl. Ein schönes Erlebnis war auch gleich zu Beginn bei meiner ersten Periode als Bürgermeister, als wir 1992 die Aubergwarte eröffnen konnten. Die zieht bis heute viele Touristen an. Weiters verbinde ich auch mit der Erweiterung des NÖ Landeskindergartens durch die Errichtung einer 2. und 3. Kindergartengruppe schöne Erinnerungen.

„Es ist schwierig, als Bürgermeister bist du in der Funktion rund um die Uhr, auch an den Wochenenden“

Haben Sie in den 30 Jahren auch ans Aufhören gedacht?

Ja, wenn man unschuldig zum Handkuss kommt oder geprügelt wird, obwohl man nichts dafür kann. Bei Diskussionen wirst du teilweise massiv beschimpft, obwohl du nur die geltenden gesetzlichen Vorschriften vollziehst, was ja deine Pflicht ist. Das war auch bei der Kläranlage anfangs so, da sind die Emotionen hochgegangen. Nur ist halt vorher der Dreck in den Bach geronnen. Dass die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung ein wenig was kostet, ist auch klar.

Wie hat sich das Bürgermeisteramt in den vergangenen 30 Jahren verändert?

Es ist viel komplizierter geworden. Als Bürgermeister hat man mit vielen Vorschriften, Statistiken und Reglements zu tun, obwohl man das Gefühl hat das manche davon keinen Sinn machen und gar nicht nötig wären bzw. in den Papierkorb wandern werden. Es heißt immer, die Bürokratie wird zurückgefahren. Das stimmt aber nicht. Heute muss alles nach Punkt und Beistrich gehen. Auch bei der Bauordnung ändert sich über die Jahre immer wieder etwas. Da kommst du dann als Bürgermeister auch oft zum Handkuss, wenn etwa ein Nachbar vor fünf Jahren noch bauen durfte, ein zweiter aber nicht mehr. Wenn es das Gesetz aber nicht mehr hergibt, kann man als Bürgermeister da aber nichts machen.

Sie haben ihr halbes Leben mit dem Bürgermeisteramt verbracht – wie herausfordernd ist es, Berufliches und Privates unter einen Hut zu bekommen?

Es ist schwierig, als Bürgermeister bist du in der Funktion rund um die Uhr, auch an den Wochenenden. Kommst du am Abend oder in der Nacht von einer Sitzung oder Versammlung heim, kann das Telefon läuten und du musst reagieren. Meistens hat da einer zu viel getrunken und will jetzt die sofortige Lösung eines Problems, es kann aber auch sein, dass es die Polizei oder Feuerwehr ist weil es wo einen Notfall oder Unglück gibt und du musst sofort wieder fort. Da kann man dann nicht sagen: „Es ist Wochenende oder mitten in der Nacht, ich mach jetzt nichts“.

Wie können Sie abschalten?

Ich bin gerne im Wald. Beim Arbeiten mit der Motorsäge oder beim Holzspalten kann ich abschalten, das ist für mich Erholung. Vor 20 Jahren waren ich und meine Familie drei Tage lang in Bad Blum, seitdem kenne ich keinen Urlaub mehr. Wenn man am Samstagnachmittag Shoppen fahren will, steht schon mal die Polizei vor dir, weil es einen Todesfall gegeben hat, oder weil zwei Nachbarn Streit in einer Bauangelegenheit haben.

Wie fällt Ihre Bilanz über 30 Jahre Gemeindearbeit in Großgöttfritz aus: Wie hat sich die Gemeinde entwickelt und wo soll sie in 30 Jahren stehen?

In 30 Jahren wird es neue Siedlungen geben. Ich bin auch für unsere Gewerbebetriebe optimistisch. Wir haben eine ganze Reihe von guten Klein- und Mittelbetriebe, die sich gut weiterentwickeln werden. Wir sind mit Arbeitsplätzen gut ausgestattet.

Was würden Sie jungen Bürgermeistern raten?

Dass sie mit Hausverstand und Hirnschmalz arbeiten und nicht selber zu viel Bürokratie verursachen. Man soll Projekte nicht zerreden. Ich will nicht fünf Meetings haben, bevor ein Plan am Tisch liegt – ich will anpacken. Wenn wer nur in der Vorbereitung Energie vergeudet, wird’s schief gehen. Die Arbeit in einer Gemeinde ist wie auf einer Baustelle daheim: So wie man will dass die Professionisten dort arbeiten, so muß man selber auch arbeiten. Die Gemeinde muss wie ein Betrieb effizient und wirtschaftlich geführt werden.

Werden Sie die ganze Periode als Bürgermeister im Amt bleiben?

Das kann ich noch nicht sagen. Es könnte sein, dass ich in zwei oder drei Jahren aufhöre. Es ist aber auch möglich, dass ich die ganze Periode mache. Das möchte ich mir offen halten.