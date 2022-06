Was ist das, eine „Deng’l-Goaß?“

Werbung

Ökologisch, leise, sportlich - so mähte man einst unsere Wiesen: mit der Sense. Heute im Garten durch Rasenmäher und Motorschlinge ersetzt, ist der Umgang mit diesem bewährten Mähwerkzeug verloren gegangen, dabei ist die Sense das Gerät schlechthin für die hochgewachsene Bienenwiese am eigenen Grundstück.

Deshalb hat Stadträtin Sonja Schindler einen Workshop vergangenen Samstag für den Umgang mit der Sense organisiert, und dabei ist es nicht nur ums Mähwerk gegangen, sondern auch um die Instandhaltung dessen. Workshopleiter war Christian Neuberger vom Sensenverein.

Begonnen wurde mit dem Zusammenbauen der Sense und dem Anpassen an die eigene Körpergröße. Nach der Schulung des richtigen Umgangs mit dem Werkzeug ging es los. „Morgens war es kühl, und wir kamen so in Fahrt, dass jeder von uns noch weitere Platzerl zum Mähen gesucht hat“, lacht Anna Marksteiner glücklich. Steine und Rabatte wurden ausgesenst. „Besonders geeignet ist die Sense zum Ausmähen von Bäumen, denn mit ihr verletzt man die Rinde nicht“, erfahren die Teilnehmer.

Sport in der Natur

Damit die Sense gut mäht, muss das Sensenblatt gut geschliffen werden. Der Schleifstein ist immer dabei, in einer „Kampfe“. Und auch das Dengeln (das Herstellen der „Schneid“) auf der „Deng’l-Goaß“ wurde unterrichtet. Dazu benötigt man allerdings Werkzeug, aber das Dengeln kann man auch beim Sensenverein machen lassen.

Für Interessierte: Im nächsten Jahr wird es in Allentsteig wieder einen Kurs geben.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.