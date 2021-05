NÖN: Wann beginnt genau die heurige Jagdsaison?

Manfred Jäger: Während das Schwarzwild, sprich die Wildschweine, mit wenigen Einschränkungen das ganze Jahr bejagt werden darf, startete am 16. April die Saison des bekannten Maibockes. Dabei handelt es sich um den männlichen Nachwuchs vom Vorjahr. Auch die weiblichen Nachwuchsstücke dürfen bejagt werden. Diese Jahrlinge sind ein Highlight in der Wildbret-Qualität, das Fleisch ist äußerst zart.

Was passiert mit dem erlegten Wildbret?

Jäger: Vor der Erlegung muss der Jäger sicher stellen, dass es sich bei dem ausgewählten Wild um ein Jahrlingsstück handelt. Er muss auch den Gesundheitszustand am lebendigen Stück beurteilen. Erst dann wird geschossen. Das erlegte Wild wird so rasch wie möglich in die Wildkammer verbracht und unter Einhaltung der hohen Hygienevorschriften aufgebrochen und ausgeweidet. Vom Jäger wird das Stück nach sorgfältiger Reinigung abermals auf Auffälligkeiten untersucht. Zusätzlich muss eine kundige Person (speziell ausgebildeter Jäger), welche bei der Behörde registriert ist, den Zustand der Organe wie Herz, Leber, Milz, Nieren und Lunge, untersuchen und den Zustand bescheinigen. Somit wird sichergestellt, dass das Tier vollkommen gesund ist. Nach einigen Tagen in der Kühlkammer, die das Fleisch zum Abhängen und Reifen benötigt, wird es dann aus der Decke geschlagen und zerteilt.

Wie vermarkten die Jäger das Fleisch? Wie kommt man als Privater zu Wildfleisch?

Vermehrt wurde es in der Zeit vor Corona an Wildbret-Händler weitergegeben. Aber seit der Pandemie ist dieser Markt fast komplett zusammengebrochen, die Gastronomie fehlt. Daher wird jetzt vermehrt auf Direktvermarktung gesetzt, und das funktioniert sehr gut. Am einfachsten ist es, einen ‚Jäger um’s Eck‘ zu fragen, wenn man Interesse an Wildfleisch hat. Die Jäger sind untereinander gut vernetzt und melden sich beim Kunden, wenn das gewünschte Fleisch zur Verfügung steht. Da wir auch Jäger im Bezirk haben, die die Vermarktung gewerblich betreiben, wird die saisonabhängige Verfügbarkeit gesteigert. Es gibt auch die eine oder andere Kooperation mit Fleischhauern. Wir nutzen viele Varianten, damit alle, die Wildbret wollen, auch welches bekommen. Eine direktere Vermarktung gibt es nicht.

Steigt die Nachfrage an Wild?

Ja, das bemerken wir seit einiger Zeit. Wildbret ist ein qualitativ hochwertiges und schmackhaftes Naturprodukt aus der Region. Ernährungsexperten zählen Wildbret zum idealen Lebensmittel für gesunde und natürliche Ernährung. Es ist fett- und cholesterinarm und gleichzeitig ein ausgezeichneter Eiweißlieferant. Außerdem weiß man, woher es kommt.

Viele scheuen das Kochen mit Wild. Ist das schwierig, welche Tipps haben Sie?

Überhaupt nicht. Man kann Wild genauso zubereiten wie jedes andere Fleisch auch. Ich esse mittlerweile nur mehr Schnitzel vom Wild und nicht mehr vom Schwein. Das ist viel zarter, hat keine groben Fasern oder Flachsen und kein Fett. Klassische Gerichte wie schmackhafte Rücken, köstliche Braten, Schnitzel, Ragouts, Faschiertes usw. sind einfach zuzubereiten. Außerdem eignet sich Wild hervorragend zum Grillen und gewinnt auch hier immer mehr an Beliebtheit.

Wie schaut es preismäßig mit dem Wildbret aus?

Regionalität und hochwertige Qualität haben natürlich ihren Preis. Man kann es, wie auch Bio-Produkte, nicht mit Massenproduktion vergleichen. Dafür esse ich etwas Gesünderes mit vielen ungesättigten Fettsäuren und auch etwas Regionales. Und jetzt ist genau die richtige Zeit, um sich diese echte Gaumenfreude, sprich den Maibock, zu gönnen.