Zwettl: Mit dem Biber leben

Der Biber hat sich vor rund zehn Jahren in der Stadt Zwettl angesiedelt. „Wir tun ihm nichts, wir versuchen, mit ihm zu leben“, meint der Zwettler Bauhofleiter Josef Zottl. Dieses Nagetier, das unter Naturschutz gestellt ist, an Gewässern lebt und mit Vorliebe dort an Ufer-Bäumen nagt, wird in Zwettl nun „ausgetrickst“, um die Schäden an Bäumen einzudämmen. Denn viele große Bäume wären bereits durch ihn „verschwunden“.

Dieser Trick ist laut Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller einfach, aber effizient: Damit die Biber ausreichend Nahrung in den Wintermonaten finden, werden die bereits von ihnen „gefällten“ Bäume im Kamp oder der Zwettl belassen. „Dadurch können sich die Biber an den Rinden und auch an den Ästen dieser Bäume bedienen und lassen die anderen Bäume unangetastet“, erklärt die Vizebürgermeisterin.

„Damit verhindern wir weitere Biberschäden“

Die Biber seien im Kamp- als auch im Zwettltal aktiv. „Vor allem im Bereich des Zwettl-bades sind alle großen Bäume verschwunden. Hier hätten die Biber auch den Holzzaun beschädigt. Aber auch beim Stadtamt liegen die Bäume im Wasser“, betont Zottl. Jetzt werden die sogenannten „Zukunftsbäume“ mit Hasengitter versehen und auch eingezäunt. „Damit verhindern wir weitere Biberschäden“, sagt Bauhofleiter Zottl. Alle anderen Bäume stehen den Bibern zur Verfügung. Es handle sich dabei vorwiegend um Weiden und Erlen, die am Stamm wieder austreiben und weiterwachsen.

„Wie viele dieser Tiere in unserer Stadt leben, wissen wir nicht.“

Nur ein einziges Mal haben laut Zottl die Biber einen Rohrdurchlass verstopft. „Damit haben sie einen toten Seitenarm des Kamps im Bereich von Gschwendt fluten wollen“, sagt Zottl, der schon einige Male Biber beobachten konnte. „Wie viele dieser Tiere in unserer Stadt leben, wissen wir nicht.“

Schaut wild aus

