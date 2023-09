Rappottensteiner Jägerin mit ihren Wildfleischprodukten erfolgreich

„Vor einem Jahr hatte ich erstmals mit Billa Kontakt, und wir sprachen über die Möglichkeit, die Wildprodukte regional anzubieten. Jetzt ist es soweit. Seit zwei Wochen darf ich 23 Filialen Billa/Billa Plus vom Waldviertel bis nach Wien beliefern und damit rein freilebendes, heimisches Wild allen Genussliebhabern zugänglich machen“, freut sich Verena-Diana Rosenkranz.

Sie hat ihr Start Up-Einzelunternehmen in eine GmbH umgewandelt und fungiert als Alleinanteilseignerin und Geschäftsführerin. Für die dreifache Mutter ist das natürlich ein toller Erfolg. „Wir bewegen eine ordentliche Menge an Wildfleisch. Da geht es um mehrere Tonnen pro Jahr. Aber die stärkste Saison im Jahr, der Herbst, kommt erst. Diese Menge wird sich noch steigern“, ist Rosenkranz überzeugt.

Das Wild kommt großteils aus der Region, in Spitzenzeiten hat sie Wildhändler und Jäger aus ganz Niederösterreich, aus Oberösterreich und auch aus der Steiermark mit im Boot. „Diese Jäger erlegen das Wild, das gekühlt in einer zentralen Stelle untersucht, zerlegt und dann veredelt wird. Damit können wir die beste Qualität garantieren, auch von der AGES gibt es Kontrollen“, betont die engagierte Unternehmerin.

Wildfleisch erfreut sich wachsender Beliebtheit

Das Wildfleisch wird in Gastronomie und Hotellerie geliefert. Der Großteil dieses immer beliebter werdenden Fleisches kommt in Partnerbetriebe, die daraus Salami, Pasteten, Hartwürste usw. produzieren. „Für meine Gerichte im Glas koche ich selber in einer Betriebsküche. Dort entstehen dann jene Wildgerichte, welche ein Jahr lang haltbar sind.“

Billa und Billa-Plus vertreiben bereits diese Köstlichkeiten im Glas, ebenso das Grillsortiment, die Salami und die Hartwürste der Marke „Wildviertel“. Dass ihre Idee so erfolgreich ist, hätte sich Verena-Diana Rosenkranz nicht zu erträumen gewagt. „Aber ich habe es als rein weiblich geführtes Start Up mit drei kleinen Kindern geschafft, binnen zwei Jahren in den heimischen Lebensmittelhandel einzuziehen, das macht schon große Freude.“

Dass Wildbret eiweißreich und fettarm ist und auch köstlich schmeckt, wissen viele. „Ich glaube aber, dass noch viel mehr zu diesem Fleisch greifen, wenn sie ihre Ernährungskomponenten überdenken und ihr Essverhalten ändern. Der Wildfleisch-Boom steht erst am Beginn“, glaubt die Jägerin. Sie hofft, dass sich der Pro-Kopf-Verzehr ähnlich wie der der Schweizer steigern werde. „Wildbret ist einfach das Beste aus der Natur. Für diesen Genuss und auch die Jagd lebe ich.“

Das versucht die innovative Unternehmerin mit ihren Produkten ebenso zu vermitteln – wie man sieht, gelingt das auch. Doch Rosenkranz hat schon wieder neue Pläne: „Ich erlerne gerade in einer bekannten Fleischerei alle handwerklichen Fähigkeiten abseits vom Wild. Mehr möchte ich aber noch nicht verraten, nur soviel: Als Frau ist das eine spannende Erfahrung.“