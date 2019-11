Willibald Koppensteiner wuchs am elterlichen Hof in Jahrings auf, absolvierte die LFS Edelhof, durchlief die kaufmännische Ausbildung in WIFI-Kursen, sowie eine Kesselwärterprüfung.

1978 bis 1998 hatte er die Betriebs- und Geschäftsleitung in der Brennerei inne. Als der Betrieb geschlossen wurde, oblag es Koppensteiner, den Besitz der Genossenschaft aufzulösen, die technische Einrichtung und das Grundstück zu verkaufen. Johannes Gutmann gab dem damals 52-Jährigen eine neue Chance — 2005 fing er bei Sonnentor an. Nach einem Jahr wurde er Abteilungsleiter für Haus- und Betriebstechnik.

2012 ging Koppensteiner in Pension, ist nach einem Jahr Pause aber wieder bei Führungen und im Tourismus für Sonnentor tätig. Gutmann sagte einmal zu ihm: „Du kannst bis zum Siebziger bleiben!“ 2021 ist dieser Zeitpunkt erreicht. Ob er sich dann noch mehr dem Um- und Ausbau des Elternhauses widmen wird als bisher? Schließlich haben schon bis zu vier Generationen darin zusammengelebt. -mm-