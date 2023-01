Bezirk Zwettl: Der Temperatur trotzen

Werbung

Die Weihnachtsferien liegen hinter uns, in wenigen Wochen stehen die Semesterferien vor der Tür. In den letzten Jahren nutzten viele Familien die schulfreien Tage, um in den Winterurlaub aufzubrechen – doch ist das auch in diesem Jahr so? Wohin geht der Trend in der Winterurlaubssaison 2023? Einerseits sorgen die frühlingshaften Temperaturen für akuten Schneemangel und machen bei vielen winterlichen Aktivitäten einen Strich durch die Rechnung – andererseits überlegt man sich angesichts der Teuerungswelle oft doppelt, ob man in einen mehrtägigen Winterurlaub investieren möchte.

Dass der Trend im Wintersportbereich eher zu Tagesausflügen geht, erzählt Christian Pichelbauer, Geschäftsführer des gleichnamigen Reisebusunternehmens aus Rudmanns bei Zwettl. „Wir bieten keine mehrtägigen Fahrten mehr an, sondern konzentrieren uns auf Tagesausflüge, beispielsweise nach Hinterstoder, aufs Hochkar oder den Hauser Kaibling.“

Generell sei nach den Jahren der Covid-Pandemie, als auf vieles verzichtet werden musste, stark zu spüren, dass die Menschen unbedingt wieder etwas erleben wollen, auch im Winter. „Die Leute wollen wieder, aber jetzt, wo es wieder möglich wäre, macht uns das Wetter Probleme“, ist Pichelbauer angesichts der für die Jahreszeit deutlich zu warmen Temperaturen verbittert.

Vielleicht doch lieber ins Warme

Von einem ganz anderen Trend, nämlich jenem, anstatt des Skianzugs im Winterurlaub lieber gleich die Badehose einzupacken und in wärmere Gefilde aufzubrechen, spricht Nicola Kerschbaum vom gleichnamigen Zwettler Reisebüro. „Zu uns kommen die Leute in erster Linie wegen Flugreisen. Viele zieht es nach Corona in die Wärme – ganz besonders beliebte Destinationen sind die Malediven, Thailand oder Mauritius, also Destinationen, die von den Austrian Airlines direkt anflogen werden“, schildert Kerschbaum.

Winterurlaube würden im Reisebüro hingegen kaum noch gebucht werden: „Das machen die Leute meist selbst, entweder man ruft direkt im Hotel an oder erledigt das über die örtlichen Tourismusbüros. Ins Reisebüro geht deswegen heute kaum mehr jemand.“ Auch Tagesfahrten in Wintersportgebiete werden vom Reisebüro Kerschbaum derzeit nicht angeboten.

Aber warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Das fragen sich offenbar auch viele Gäste, die großes Interesse an den touristischen Winterangeboten des Waldviertels haben, weiß Karina Mittermeir von Waldviertel Tourismus mit Sitz in Zwettl zu berichten. „Es gibt viele gezielte Anfragen zu Wintersportaktivitäten im Waldviertel, und davon haben wir ja jede Menge“, so die Tourismusexpertin, die unter anderem auf das Schidorf Kirchbach, die Langlaufloipen in Bärnkopf und Gutenbrunn sowie Möglichkeiten zum Schneeschuhwandern und Eisfischen verweist.

Skifahren trotz Schneemangels möglich

Trotz der widrigen Witterungsverhältnisse sind die Lifte im Schidorf Kirchbach nach wie vor in Betrieb, und das auch mit sehr zufriedenstellender Auslastung, wie Franz Jahn, Obmann und Geschäftsführer des Schidorfs bestätigt. „Wir sind seit 16. Dezember in Betrieb, konnten alle Skikurse und auch ein paar Rennen wie geplant durchführen, mussten nie etwas verschieben“, schildert Jahn, der zuversichtlich in die kommenden Wochen blickt: „Die Piste ist natürlich etwas in Mitleidenschaft gezogen, aber in den nächsten Tagen soll es wieder kälter werden.“

Darauf hofft auch Karl Kuchelbacher vom ESV Zwettl, der den beliebten Eislaufplatz betreut. „Der Eislaufplatz ist nach wie vor in Betrieb, und wir haben geplant, ihn auch bis zu den Semesterferien offen zu lassen – außer das Wetter spielt überhaupt nicht mit“, so Kuchelbacher, der auch von sehr zufriedenstellenden Besucherzahlen spricht, obwohl der Platz an zwei bis drei Tagen der Weihnachtsferien aufgrund der hohen Temperaturen sogar geschlossen werden musste.

„Die Energiekosten sind natürlich ein Wahnsinn, aber wenn es irgendwie geht, möchten wir den Kindern das Eislaufen bis zu den Semesterferien ermöglichen“, bekräftigt Kuchelbacher, der mit Spannung auf die Energiekostenabrechnung vom Dezember wartet.

