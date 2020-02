Gemeinderat Groß Gerungs Maximilian Igelsböck wurde als Bürgermeister bestätigt

Der Grund: Bisher lief die Verteilung der Stadträte nach dem sogenannten d’Hondt‘schen Verfahren. Das ist eine Verteilungsberechnung, nach der auch direkt nach der Wahl festgelegt wird, wieviele Gemeinderäte jede Partei erhält. Nach diesem System stehen der ÖVP auch sämtliche fünf Stadträte sowie Sitze im Prüfungsausschuss zu. „Dieses Verfahren ist aber nicht in der Niederösterreichischen Gemeindeordnung vorgeschrieben, sondern eine anteilige Zuteilung nach den Parteisummen“, sagt Kienast im Gespräch mit der NÖN. So rechnet er aus, dass der ÖVP mit dem Wahlergebnis von 68,1 Prozent nur drei Stadträte zustünden. Der SPÖ und der FPÖ stünden demnach jeweils ein Stadtrat zu. „Damit wären in Gerungs SPÖ und FPÖ berechtigt gewesen, selbst einen Wahlvorschlag einzubringen“, sagt Kienast. Die Anfechtung muss jetzt erstinstanzlich von der Bezirkswahlbehörde geprüft werden.

Gemeinsam mit den zwei Unterschriften der Bürgerliste haben auch Ewald Faltin und Manfred Huber von der FPÖ die Anfechtung unterschrieben. Damit unterstützen über zehn Prozent aller Gemeinderäte die Anfechtung, die damit auch vor dem Verfassungsgerichtshof landen kann, erklärt Kienast: „Das d’Hondt‘sche System widerspricht dem Gleichbehandlungsgrundsatz der Verfassung. Es bevorzugt große Parteien und benachteiligt kleinere. Uns ist wichtig, dass auch die Opposition in den Gremien vertreten ist“, sagt der Bürgerlisten-Mandatar.

Bürgerliste doch noch im Stadtrat?

Auf Nachfrage erklärt Ewald Faltin, FPÖ, warum er die Anfechtung unterzeichnet hat: „Hier wird etwas angewendet, was laut Gesetz nicht klar definiert ist. Es geht uns nicht darum, einen Schuldigen zu finden, sondern darum, dass dieser Passus rechtlich geklärt wird.“

Auf die Frage, warum die FPÖ sich erst jetzt mit dem System genauer auseinandersetze, das seit vielen Gemeinderatsperioden umgesetzt wird, sagt Faltin: „Es ist mir vorher noch nie aufgefallen.“ Erst nach einer mehrstündigen Beratung mit Juristen sei man draufgekommen: „Da könnte wirklich ein Fehler drinnen stecken, der die Demokratie in Niederösterreich nicht aufleben lässt. Wir bieten jetzt eine Hilfestellung.“

Eine Hilfestellung könnte die FPÖ auch der Bürgerliste bieten, doch noch zu einem Stadtrat zu kommen: Würde die Berechnung von Kienast bei einer erneuten Wahl des Gemeindevorstandes umgesetzt werden, würde die FPÖ für „ihren“ Stadtrat Kienast nominieren, sagt Faltin: „Ich würde für den Prüfungsausschuss kandidieren. Nach zweieinhalb Jahren würden wir die Funktionen tauschen.“

VP-Bürgermeister Igelsböck: „Sind auf der sicheren Seite“

ÖVP-Bürgermeister Maximilian Igelsböck sagt zur Causa: „Das Berechnungsmodell von Markus Kienast ist unbekannt. Wir sind mit unserer Methode auf der sicheren Seite. Dass er die Wahl des Gemeindevorstandes beeinsprucht, ist demokratiepolitisch legitim. Vielleicht entscheidet das Land ja auch eine neue Gemeindeordnung, wer weiß.“ Komisch finde Igelsböck, dass Kienast zuerst nur mit den Unterschriften der Bürgerliste die Wahl beeinspruchen wollte, und „wenige Stunden später mit den zusätzlichen Unterschriften der FPÖ daherkommt.“

SP-Gemeinderat Atteneder: „Keine Energie für Querulieren verlieren“

SPÖ-Gemeinderat Manfred Atteneder steht der Anfechtung ebenfalls kritisch gegenüber: „Ich bin kein Rechtsanwalt. Wenn Kienast meint, er kommt damit durch, soll er es beeinspruchen. Ich will nicht streiten und meine Energie für das Querulieren verlieren.“ Eines stehe für den Sozialdemokraten seit der Gemeinderatssitzung fest: „Ein gescheites Arbeiten haben wir mit Markus Kienast jetzt nicht mehr in Groß Gerungs…“