Das Hagelunwetter vom 24. Juni mit den massiven Schäden beschäftigte auch den Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung.

Nach dem Bericht des Bürgermeisters Jürgen Koppensteiner (ÖVP) über die Schäden an den Gemeindeobjekten und die dazu bestehenden Versicherungen sowie die Hilfe von Feuerwehren, Bundesheer und Straßenmeisterei, beschloss der Gemeinderat einstimmig, 50.000 Euro für Sofortmaßnahmen freizugeben.

Grundankauf ohne Zusage zur Umwidmung. Nachdem schon in der Juni-Sitzung über den Ankauf eines Grundstückes für das geplante Betriebsgebiet in Bernschlag diskutiert worden ist, wurde nun beschlossen, dieses Areal anzukaufen, und das, obwohl sich das Land Niederösterreich gegen die dafür notwendige Widmungsänderung ausgesprochen hat. „Wichtig ist, diese Fläche zu sichern. Vielleicht kann diese als Betriebsgebiet doch gewidmet werden. Ansonsten verfügt die Gemeinde jetzt über eine landwirtschaftliche Fläche, die bei Bedarf für mögliches Bauland eingetauscht werden kann“, heißt es aus der Gemeinde Allentsteig. Dieser Beschluss erfolgte ohne die Stimmen der FPÖ und der Unabhängigen Bürgerliste „Wir“.

Jeweils eine Wohnung wurde in der Bahnhofstraße und eine in der Neubaugasse vergeben. Auch ein Bauplatz in der Siedlung „Am Schlossberg“ wurde verkauft. In dieser neuen Siedlung wurde eine Siedlungsstraße geschaffen, die jetzt „Am Schlossberg“ heißen wird.

Antrag abgelehnt. Der Unterstützungsantrag von Walter Eberl von der Unabhängigen Bürgerliste „Wir“ für eine Veranstaltung wurde einstimmig abgelehnt. Eberl hatte schon vor einigen Wochen mit einem achtseitigen Manifest, in dem er zahlreiche Kritikpunkte an die Gemeindeführung anführt, für Gesprächsstoff in der Gemeinde gesorgt. Von „keine Chance für kooperative Mitwirkung“ bis zum Abbruch des Areales der ehemaligen Glaserei Walter, das die Gemeinde geerbt hat, ist darin zu lesen.

Den Campingplatz sieht Walter Eberl als „Totgeburt“. Der Beschluss, den Campingplatz zu errichten, erfolgte nur mit den ÖVP-Stimmen, die Betriebsbedingungen sind noch immer ungeklärt. „Heuer wurde dieses Projekt zurückgestellt. Es wird also dahinsiechen und irgendwie umgebogen, wie andere Projekte auch“, meint Eberl. Auch die von der Bürgerliste „Wir“ mehrfach geforderte Erstellung eines nachhaltigen Energiekonzepts sei noch immer nicht umgesetzt, seine Dringlichkeitsanträge dazu abgelehnt.

„Es ist legitim, wenn eine Partei oder eine Liste die Bevölkerung mit einer Aussendung informiert. Generell haben wir, die Stadträte der ÖVP, versucht, eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Bürgerliste und Walter Eberl anzustreben. Dies ist mit der Person Walter Eberl leider nicht möglich“, meint Bürgermeister Koppensteiner zu diesen Kritikpunkten.

Tarife angehoben. Die Tarife für die Benützung der Jugendwiese, die sich neben dem Stadtsee befindet und für Sommerfeste aller Art genützt werden kann, wurden angepasst. Nachdem dieses Areal erweitert worden ist und ein Blockhaus mit WC-Anlagen und Grillplätze zur Verfügung stehen, sind auch die Kosten für Strom und Abwasserentsorgung gestiegen, diese sind aber in den Tarifen noch nicht berücksichtigt worden. Somit kostet die Miete für einen Tag jetzt 100 Euro (bisher 50 Euro), zwei Tage 150 Euro (bisher 70 Euro), drei Tage 200 Euro (bisher 90 Euro). Der Zeitpunkt für die Übernahme und die Rückgabe wurden neu geregelt. Dieser Beschluss erfolgte einstimmig.

Neues Tretboot und Mitgliedsverlängerung. Weiters wird für den Stadtsee ein zusätzliches Tretboot mit Rutsche von der Firma Gehr-Boote in Wien angekauft. Für die Sanierung des Kindergartens wurden die Aufträge schon in der April-Sitzung vergeben. Jetzt wird dazu auch ein Energieausweis benötigt. Den Auftrag dazu erteilte der Gemeinderat Adolf Weltzl aus Waidhofen, die Kosten belaufen sich auf 1.020 Euro inklusive Steuer.