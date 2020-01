Moderator Thomas Birgfellner vom ORF NÖ ließ sich vom als Top-Wirt 2020 ausgezeichneten Rudi Hirsch im Wirtshaus Hirsch Delikatessen in Groß Gerungs bekochen. Die Sendung dürfte voraussichtlich am 1. Februar um 16.25 Uhr auf ORF2 in der Sendung "Land und Leute" ausgestrahlt werden.