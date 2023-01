Bezirk Zwettl: Wo sind die Lehrlinge?

Wirtschaftstreibende haben es gerade schwer. Die Gründe sind weitreichend bekannt. Was das neue Jahr in dieser Hinsicht mitbringt, ist die große Frage, die sich auch die Zwettler Wirtschaftskammer gerade stellt. Obfrau Anne Blauensteiner und Bezirksstellenleiter

werfen zum Jahresbeginn einen Blick zurück auf das abgelaufene Wirtschaftsjahr und geben eine erste Einschätzung für die nächsten Monate.

Eines der großen Probleme unserer Zeit sei dabei der immer größer werdende Mangel an Arbeitskräften und Lehrlingen. Nach einem Schwund über viele Jahre, seien diese nun so langsam wieder im Steigen begriffen. „Gute Arbeit in der Berufsorientierung ist dafür enorm wichtig“, betont Blauensteiner und hebt unter anderem das Gütesiegel hervor, welches die PTS Zwettl im Vorjahr erhielt. Mit Stand Ende November 2022 gab es 559 Lehrlinge im Bezirk in 169 Lehrbetrieben. 31 Prozent davon sind weiblich.

„Viele Betriebe reißensich um wenige Lehrlinge“

Wenn man einen Blick nach nebenan auf die Arbeitsmarktzahlen wirft, gibt es aber noch viel zu tun. Im Dezember verzeichnete der Bezirk 104 offene Lehrstellen und nur 18 Lehrstellensuchende. „Viele Betriebe reißen sich derzeit um sehr wenige Lehrlinge“, erklärt die Zwettler WK-Obfrau. Firmen gingen sogar überregional auf die Suche, was beispielsweise auch die Anwesenheit der Voestalpine beim Betriebetag der Zwettler Wirtschaftskammer im September belegt.

„Die Unternehmen sind gefordert und müssen sich immer mehr einfallen lassen“, sagt Bezirksstellenleiter Mario Müller-Kaas, etwa mit Laptop-Geschenken oder bezahlten Führerscheinen.

Aber was tun, wenn trotz allem nicht mehr junge Arbeitskräfte nachkommen? Potenzial sieht Müller-Kaas jedenfalls noch bei Teilzeitbeschäftigten und jungen Frauen. Mit dem Ausbau der Kleinkindbetreuung könne es gelingen, mehr Frauen für eine Vollzeitbeschäftigung zu gewinnen.

Weiters stehe die „Rückgewinnung“ von Fachkräften aus den Ballungsräumen im Fokus der Zwettler WK. „Viele wissen gar nicht, wie viele qualitative Jobs es im Waldviertel eigentlich gibt. Hier gilt es, ein Bewusstsein nach außen zu schaffen, was einhergeht mit der Lebensqualität, Infrastruktur und den Angeboten in der Region“, betont Blauensteiner. „Die Digitalisierung und der Breitbandausbau bringen dabei enorme Chancen“, fügt Müller-Kaas hinzu.

Schwierige Zeiten kommen auch auf Neugründer zu. „Vor der Energiekrise und der Inflation war die Unternehmensgründung sicher leichter“, sagt Blauensteiner. So würden auch die Entscheidungen schwieriger und Neugründer müssten deutlich mehr bedenken.

Neugründer im Handel haben es besonders schwer

Laut Müller-Kaas gibt es aber große Unterschiede zwischen den Branchen. Besonders schwer schlagen beispielsweise hohe Heizkosten im Handel zu. „Viele Menschen gründen deshalb zunächst nur als zweites Standbein etwas im Dienstleistungsbereich, wo das Risiko geringer ist“, berichtet er. In letzterem Bereich sei die Gründungsbereitschaft ungebrochen. In den vergangenen Jahren waren die Neugründungen im Bezirk relativ konstant, zuletzt 161 im Jahr 2021. Wie sich die aktuelle wirtschaftliche Lage darauf auswirkt, wird sich noch zeigen.

