Die bezirksbesten Lehrlinge wurden am Dienstag, 20. November, wieder in feierlichem Rahmen von der Wirtschaftskammer geehrt.

Wirtschaftskammer-Obmann Dieter Holzer begrüßte die zahlreichen jungen Menschen, die mit ihren Ausbildern bzw. Eltern gekommen waren. Er wies auf die Wirtschaftskammer-Kampagne „Lehre? Respekt!“ hin. „Auch Sie haben Respekt und Anerkennung verdient“, wandte sich Holzer an die erfolgreichen Lehrlinge. Er dankte neben den Eltern auch den Unternehmern, die bereit sind, auszubilden. 2017 waren es im Bezirk Zwettl 167 Betriebe, die 531 Lehrlinge betreuten. „Das ist der richtige Weg, um in Zukunft über wichtige Fachkräfte zu verfügen, die in den meisten Berufen dringend gefragt sind“, so Holzer. „Sie können mit großer Zuversicht nach vorne sehen, Ihnen stehen viele Wege offen. Nutzen Sie Ihre Chancen“, appellierte der Obmann an die jungen Fachkräfte.

Sebastian Frantes aus Gmünd, Maurer und Schalungsbauer bei der Firma Leyrer + Graf sowie Goldmedaillengewinner bei den „Euro Skills 2018“, erzählte anschließend über seinen Weg zum begehrten Titel „Europameister“. Dass man mit einer Lehre sehr wohl Karriere machen kann, zeigt das Beispiel von Baumeister René Zinner, Geschäftsführer der Georg Fessl GmbH, die erst kürzlich für ihre Lehrlingsausbildung eine staatliche Auszeichnung erhielt. „Für Lehrlinge mit Engagement stehen alle Türen offen“, meinte Zinner, der vor allem für eine Verbesserung des etwas angeschlagenen Images der Lehre plädierte. „Wenn man sich für eine Lehre entscheidet, kann man nichts verlieren, nur gewinnen!“, so Zinner. In dieselbe Kerbe schlug auch Bürgermeister Franz Mold: „Die Entscheidung für eine Lehre ist keine Sackgasse in der Ausbildung“, so Mold, der sich darüber freute, dass der „Weg zur Lehre wieder attraktiver wird“. Zu den jungen Menschen meinte er: „Ihr Wissen und Ihr Können sind Ihr Kapital!“

Gemeinsam mit Bezirkshauptmann Michael Widermann, Kammerobmann Dieter Holzer, und Bezirksstellenleiter Mario Müller-Kaas bat er anschließend alle Lehrlinge, die ihre Ausbildung mit Auszeichnung abschlossen, sowie jene, die bei Lehrlingswettbewerben erfolgreich waren, vor den Vorhang, um ihnen eine Urkunde zu überreichen.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von einem Lehrerensemble der Musikschule Zwettl – Ewa Radecka (Piano), Claudia Müller (Gesang) und Manfred Ziegler (Schlagzeug).

Lehrabschluss mit Auszeichnung

Magdalena Gattringer (Lehrherr: Peter Kerschbaummayr , Arbesbach; Gastronomiefachfrau); Kerstin Haider (Sonnentor Kräuterhandels Ges.m.b.H, Zwettl; Einzelhandelskauffrau); Markus Holzmann (Georg Fessl GmbH, Rudmanns; Zimmerer); Julian Homolka (Hartl Haus, HaimschlagM Tischlereitechniker – Schwerpunkt Produktion); David Huber (XXXLutz KG, Zwettl; Einzelhandelskaufmann);

Magdalena Jank (Fussl Modestraße, Zwettl; Einzelhandelskauffrau); Dominik Kammerer (Raiffeisen-Lagerhaus Zwettl, Installations- und Gebäudetechniker, Heizungstechnik); Michelle Kaufmann (Waltraud Riegler, Allentsteig; Friseurin und Perückenmacherin - Stylistin); Michael Koppensteiner (Georg Fessl GmbH, Rudmanns; Dachdecker); Gustav Lagler (Franz Schütz, Kottes; Zimmerer); Andrea Laister (Kastner, Zwettl; Großhandelskauffrau); Julia Leutgeb (BIPA, Groß Gerungs; Einzelhandelskauffrau); Johannes Moser (Raiffeisen-Lagerhaus Zwettl; Elektro- und Gebäudetechnik, Gebäudeleittechnik); Dominik Pilu (Ledermüller Installationen, Martinsberg; Installations- und Gebäudetechniker, Gas- und Sanitärtechnik, Heizungstechnik); Fabian Redl (Georg Fessl, Rudmanns; Zimmerer); Daniel Reisinger (Raiffeisen-Lagerhaus Zwettl, Einzelhandelskaufmann); Fabian Schinderl (Ledermüller Hermann, Moidrams; Tischler); Ferdinand Schwarzinger (Swietelsky Baugesellschaft, Rudmanns; Tiefbauer); Tobias Steinbauer (Walter Kamleitner, Arbesbach; Installations- und Gebäudetechniker, Gas- und Sanitärtechnik, Heizungstechnik); Johanna Traxler (Margit Zulehner, Schloss Rosenau; Gastronomiefachfrau); Fabian Waglechner (Schiller, Grafenschlag; Maurer); Gregor Wally (Raiffeisen-Lagerhaus Zwettl; Installations- und Gebäudetechniker, Heizungstechnik); Stefanie Weber (Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte, Zwettl; Bankkauffrau); Patrick Zlabinger (Lux, Zwettl; Installations- und Gebäudetechniker, Gas- und Sanitärtechnik, Heizungstechnik).