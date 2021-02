Bei Waldland wurde bereits seit Beginn der Pandemie auf die Sicherheit aller Mitarbeiter gesetzt. Dazu wurden Arbeitsbereiche in Schichten eingeteilt und Hygienemaßnahmen verstärkt, um so das System durchgehend am Laufen halten zu können.

Mit den bisherigen Maßnahmen, die von allen Mitarbeitern großartig mitgetragen und eingehalten wurden, war es für Waldland möglich, gut durch das vergangene Jahr zu kommen. Nun bietet die Möglichkeit zum Testen noch mehr Sicherheit im täglichen Arbeiten, darüber ist das ganze Waldland-Team sehr froh.

„Es war uns aber immer wichtig, dass auch unsere internen Testungen als amtliche Bestätigung gültig sind. Für die erfolgreiche Abwicklung danken wir daher Frau Doktor Steinkellner sowie den tatkräftigen Helfern aus dem Waldland-Team recht herzlich“, zeigt sich Geschäftsführerin Regina Almeder erfreut.