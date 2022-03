Interview mit Albin Blaschka: „DNA gibt Gewissheit“

Seit September 2019 gibt es das „Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs“, das als koordinierende Fachstelle durch den Bund und die Bundesländer gegründet worden ist. Grund für diese Vereinsgründung war das Auftreten großer Beutegreifer, die national als auch international streng geschützt sind. Diese Koordinationsplattform sorgt für österreichweit einheitliche Richtlinien und Empfehlungen im Umgang mit diesen Tieren. Mit dem Geschäftsführer Albin Blaschka durchleuchtete Karin Pollak die aktuelle Wolfsproblematik im Waldviertel.

Bezirk Zwettl War das ein Wolf im Garten in der Gemeinde Altmelon?

NÖN: Sie leiten das Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs. Was sind die genauen Aufgaben dieser Einrichtung?

Albin Blaschka: Das Österreichzentrum leistet einen wesentlichen Beitrag zu einer möglichst konfliktarmen Koexistenz mit den großen Beutegreifern. Dabei werden natürlich das öffentliche Interesse sowie die Interessen der betroffenen Landwirte und der übrigen Bevölkerung berücksichtigt. Im Zusammenwirken von Bund, Ländern und zahlreichen Interessensgruppen werden Lösungsstrategien und konkrete Handlungsoptionen erarbeitet, weiterentwickelt und deren Umsetzung im gesamten Bundesgebiet unterstützt.

Im Wald- und im Mühlviertel kommt es derzeit immer wieder zu Sichtungen von Wölfen, auch in bewohntem Gebiet. In diesen Ortschaften herrscht Angst. Wie kann man der Bevölkerung diese Angst nehmen?

Blaschka: Uns sind drei Wolfsrudel in Österreich bekannt. Von den Rudeln in Gutenbrunn und in Allentsteig gibt es schon DNA, diese Tiere kennen wir. Seit Herbst ist ein Rudel im Gebiet des Böhmerwaldes unterwegs, dieses teilen wir uns mit Bayern und Tschechien. Unabhängig davon, woher Wölfe stammen, ob es sich in den konkreten Fällen um Problemwölfe handelt, diese Einstufung muss die Behörde, sprich Land und Bezirkshauptmannschaft, vornehmen. Wir haben dazu Empfehlungen in einem Stufenplan zusammengestellt.

Wie sehen diese Schritte aus?

Blaschka: Man könnte den Wolf betäuben und mit einem Sender ausstatten. Dabei kann außerdem zweifelsfrei festgestellt werden, ob es sich wirklich um einen Wolf handelt. Es gab ja immer wieder Vorfälle, bei denen Wölfe in verbautem Gebiet zu sehen waren, im Endeffekt waren es aber Hunde, die einem echten Wolf sehr geähnelt haben. Die Besenderung ist eine Voraussetzung zur Vergrämung des Wolfes. Zum Beispiel könnte man den Wolf mit Gummigeschossen das bewohnte Gebiet unleidlich machen. Diese Möglichkeiten stehen zur Verfügung, wenn der Wolf kein aggressives Verhalten zeigt. Erst wenn ein Wolf aggressiv ist, dann ist Feuer am Dach und weitere Schritte wären möglich.

Diese Vorgangsweisen sind sicherlich genau durchdacht, aber damit werden sich die Ortsbewohner nicht zufriedengeben, die einen Wolf aus nächster Nähe gesehen haben. Was tut man in diesem Fall?

Blaschka: Man muss natürlich auf diese Ängste eingehen. Da braucht es eine entsprechende Aufklärung in der Bevölkerung. Warum ist ein Wolf auch am Tag unterwegs? Warum kommt er in bewohntes Gebiet? Oft sind es auch Jungwölfe, die einen neuen Lebensraum suchen und dabei sehr nahe zu den Ortschaften kommen. Um so einen jungen, neugierigen und erfahrungslosen Wolf könnte es sich im Bezirk Zwettl gehandelt haben. Ein Wolf kann ja bis zu 100 Kilometer an einem Tag zurücklegen. Auf der Suche nach einem neuen Lebensraum kommen da schon 1.300 bis 1.400 Kilometer zusammen. Fakt ist, dass Wölfe scheu sind. Jedenfalls vor Menschen, aber nicht vor der menschlichen Infrastruktur. Und Problemwölfe kommen nur ganz selten vor.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden