Zu einem erfolgreichen Projekt hat sich die Erschließung des neuen Siedlungsgebietes „Am Schlossblick“ entwickelt. Mehr als die Hälfte der aktuell verfügbaren Bauplätze sind schon verkauft.

Ein „Bauboom“ in Allentsteig hat bereits vor zwei Jahren begonnen: Im 2011 aufgeschlossenen Gebiet „Am Sonnenhang“ mit insgesamt 14 Parzellen wurden nach vereinzelten Grundstücksverkäufen in den Jahren zuvor seit 2018 gleich acht Bauplätze verkauft. Aktuell ist nur mehr ein einziger Bauplatz verfügbar.

Bauplätze gingen weg wie warme Semmeln

Aufgrund der steigenden Nachfrage und der damit geringen Verfügbarkeit von freien Baugrundstücken beschloss die Stadtgemeinde im Juni 2018, ein neues Siedlungsgebiet oberhalb, in westlicher Richtung des „Sonnenhangs“ zu schaffen. 2019 wurde die Fläche im Ausmaß von knapp 3,9 Hektar erworben. Sie bietet Platz für 31 Bauparzellen, die in drei Abschnitten bebaut werden sollen. Die 14 Grundstücke der Phase eins waren mit Jahresbeginn 2020 verfügbar. In nicht einmal einem Jahr konnten dort acht Bauplätze, und damit mehr als die Hälfte, verkauft werden. Für die Freigabe weiterer zehn Grundstücke des zweiten Abschnittes muss auf zehn Plätzen die Bautätigkeit begonnen worden sein.

Bürgermeister Jürgen Koppensteiner freut sich über die Entwicklung: „Wir sind sehr glücklich darüber, dass Allentsteig als Wohnstandort so beliebt ist und freuen uns über alle neuen Eigenheimgründungen.“ Die Nachfrage nach den gemeindeeigenen Baugründen der Stadtgemeinde ist in den letzten drei Jahren außerordentlich gestiegen, erklärt Koppensteiner: „Wir haben in diesem Zeitraum 17 Grundstücke verkauft, alleine heuer waren es zehn. Wir werden als Gemeinde vorausblickend agieren, sodass wir auch in weiterer Zukunft kostengünstige Bauplätze anbieten werden können.“

Auch die letzten Arbeiten auf dem Areal sind abgeschlossen: Dort wurden Gehwege und Straßen in Stand gesetzt, eine neue Parkinsel eingerichtet. Die Gesamtkosten dafür betragen rund 300.000 Euro.

Bau für Kanal und Wasser starten im Jänner

Auch der Humusabtrag für den Straßenbau ist erfolgt. Sofern es die Witterung zulässt, beginnen Mitte Jänner die Arbeiten für Kanal und Wasser am Schlossblick. „Wir stellen die komplette Infrastruktur für 31 Bauparzellen her und bieten Glasfaser für das ganze Gebiet“, sagt Koppensteiner.