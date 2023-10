Bezirk Zwettl: SPÖ-Kraus fordert Kehrtwende

„Das Thema Wohnen beschäftigt uns leider weiter“, erklärt Herbert Kraus. „Wohnen hat derart viele Schrauben, an denen man drehen könnte, um es wieder leistbar zu machen.“ Aber die Regierenden würden nicht handeln. Im Gegenteil, der soziale Wohnbau sei in Niederösterreich eingestellt worden. „Kehrtwende!“, fordert Kraus. Auf der Wohnungsservice-Plattform etwa gebe es im Bezirk Zwettl lediglich acht verfüg- und leistbare Objekte. Was bleibt, sind teure Wohnungen am freien Markt.

Der vielgepriesene Wohnzuschuss sei nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, viele würden gar keinen bekommen, müssten das Ersparte anknabbern und mit hohen Kreditzinsen leben. „Deshalb treten wir für einen Zinspreisdeckel ein", so Kraus. Mehr als ein Viertel der Menschen stünden bei größeren Haushaltsausgaben (Waschmaschine, Autoreparatur, ...) vor einer Katastrophe.

Ein weiteres Reizthema ist für Kraus die Schaffung eines dritten Vorstandspostens bei der EVN, und das trotz astronomisch hoher Energiepreise. „Anstatt das Preisproblem zu lösen, schafft man einen 600.000-Euro-Luxus-Job“, kritisiert Kraus. „Mit dieser Jahressumme könnte man eine Gemeinde wie Arbesbach mit Gratisstrom versorgen!“, rechnet er vor. Viele Menschen könnten sich Nachzahlungen kaum noch leisten. Deshalb hat die SPÖ eine Postkartenaktion an die Landesspitze gestartet.

Laut Arbeitsmarktservice (AMS) soll es bei vielen erfolgreichen AMS-Projekten im Waldviertel zu massiven Kürzungen und auch Schließungen kommen, etwa beim Ökokreis in Ottenstein. Viele Menschen, darunter Langzeitarbeitslose und Menschen mit Einschränkungen, erhalten derzeit in diesen Einrichtungen Unterstützung beim Ein- und Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt. „Wir fordern deshalb mittels Resolution, dass diese wichtigen Projekte weiterhin bestehen bleiben und die Finanzierung gesichert ist“, betont Kraus. Einige Gemeinden hätten die diesbzügliche Resolution bereits beschlossen. Sie ergeht an Minister Martin Kocher und Landesrätin Susanne Rosenkranz. „Kommt es zu den geplanten Einsparungen, nimmt man vielen Menschen jegliche Chance, am Arbeitsmarkt teilzunehmen“, so Kraus.