CO-Austritt in Zwettl Wohnhaus evakuiert, drei Personen im Krankenhaus

E in CO-Austritt in einer Wohnung in der Alpenlandstraße beschäftigte die Feuerwehr Zwettl-Stadt am 17. und 18. Februar. Die 36-jährige Wohnungsinhaberin und ihr 35-jähriger Freund mussten ins Spital gebracht werden. Alle anwesenden Bewohner des Mehrparteienhaus mit insgesamt sechs Wohnungen mussten mitten in der Nacht das Haus kurzfristig verlassen.