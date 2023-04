Wölfe fangen, wie es auch die Trapper tun

Aufnahmen von Wildkameras und DNA-Analysen liefern heutzutage wichtige Daten, um über geschützte Wildtiere, wie die Wölfe in Österreich, Forschung betreiben zu können. Genaue Wolf-Wanderungen durch Europa können per GPS-Daten verfolgt werden. Davor muss das Wildtier aber eingefangen und besendert werden. Diese Besenderung von Wölfen wird in Österreich nur an Rudeltieren am TÜPl Allentsteig durchgeführt, wo das einzige Forschungsprojekt Österreichs über Wölfe in freier Wildbahn läuft. Wissenschafter und Projektleiter Aldin Selimovic führt diese Besenderungen seit 2019 durch. Erst sieben Wölfe konnten seither mit Senderhalsband ausgestattet werden. Der Grund für diese geringe Ausbeute: Das Einfangen der Wölfe, um ihnen ein Senderhalsband anlegen zu können, erweist sich als besonders schwierig.

Die Kunst, eine Wolf-Falle zu legen. Selimovic hat viel Literatur übers Fallenstellen gelesen. Er zitiert daraus: Die Fallen werden gereinigt, in Wachs getaucht, damit sie gar keine Duftstoffe abgeben. Manch Forscher würde in einem hygienischen Ganzkörper-Overall und Handschuhen die Fallen vergraben, um ja keine menschlichen Spuren zu hinterlassen, die den Wolf abschrecken könnten, der Falle näher zu kommen. „Das funktioniert alles hier am TÜPl nicht“, schmunzeln er und TÜPl-Jäger Simon Zauner, der beim Besendern der Wölfe von Anfang an dabei ist. Viel hätten sie getüftelt, viel getrickst, um die sieben Wölfe fangen zu können. „Je rostiger die Falle, umso besser“, weiß Selimovic, denn hier am Truppenübungsplatz seien die Wölfe an den Geruch von Metall im Boden gewöhnt.

Mitten auf einer geschotterten TÜPl-Straße weisen Wolflosungen (Kot) darauf hin, dass sich die Wölfe hier gerne herumtreiben. Hier ist auch bereits ein Drahtseil mit einem Karabiner fest vergraben, an dem die Falle festgemacht wird. Der Wolf soll ja schließlich nicht mit der Falle am Bein davonlaufen. Selimovic hebt ein wenig vom festgefahrenen Boden ab. Er legt die Falle in die flache Grube. „Foot-Hold“ heißt dieses System, das das Bein des Wolfes festhalten soll.

„Diese Fallen sind wissenschaftlich erprobt und für die Wissenschaft zugelassen. Sie verletzen das Bein des Tieres nicht, schnüren keine Gefäße ab“, versichert er und zeigt die dicken Gummilippen an der Innenseite des Systems.

Womit lockt der Wolfforscher nun den Wolf in die Falle? Die Falle wird in die flache Grube gelegt und am Karabiner befestigt. Dann siebt Aldin Selimovic vorsichtig den ausgehobenen Boden darüber, damit sich die Stelle nicht von der Umgebung abhebt. Er reißt Pflanzen ab und verstreicht damit die Erde wie mit einem Beserl, vernichtet Spuren, so wie wir es aus Trapper-Filmen kennen. Danach legt er noch einen dickeren Pflanzenteil im Abstand von rund 30 Zentimetern vor die Mitte der Falle, ein sogenannter „Stepstone“. „Das ist erwiesen, dass die Tiere da drübersteigen“, so Selimovic, der hofft, dass der Wolf dadurch mitten in die Falle tritt.

Vorsichtig legt er eine Wolflosung von der Straße als Duftmarke dazu. Das allein reicht aber nicht, um den Wolf anzulocken. Dazu braucht es auch einen Duft, den der Wolf als neu und interessant empfindet, um sich überhaupt in die Nähe der Falle zu begeben. „In einem Gebiet wie dem TÜPl, in dem ein Wolf nie hungern muss, ist Fleisch kein Lockmittel“, erklärt Selimovic.

Vorsichtig legt der Wissenschafter Aldin Selimovic eine Wolflosung von der Straße als Duftmarke nahe zur Falle. Foto: Sonja Eder

Aldin Selimovic und Simon Zauner öffnen kleine Gefäße, aus denen es furchtbar riecht! Zauner und Selimovic lachen, als sie mich an den Gläsern schnuppern lassen, besonders Simon Zauners „Lieblingsduft“ namens Skunk Fire (Stinktier-Feuer) verödet meine Geruchsknospen. Diese Paste wurde von Trapper Andy Weiser hergestellt und im Internet bestellt. „Wir verwenden nur eine sehr kleine Menge davon“, erklärt Selimovic. Das reicht, um den Wolf neugierig zu machen.

Alle stehen bereit für den Fall, dass der Wolf in die Falle geht. In der „Fangsaison“werden gleich mehrere Fallen am TÜPl ausgelegt. Jede Falle ist mit einer Wildkamera versehen, die sofort eine SMS an Selimovic sendet, wenn ein Wolf in der Falle ist. Er selbst ist natürlich zu dieser Zeit tagelang vor Ort, ebenso das Ökologie-Team des TÜPls inklusive TÜPl-Jäger und ein Tierarzt. Niemand weiß, ob und wann der Wolf in die Falle tappt. Passiert es, dauert es maximal 20 Minuten vom Fang des Wolfes bis zur Ankunft des gesamten Teams. „Es war viel einfacher, als wir geglaubt haben“, erzählt Simon Zauner über die allererste Wolfbesenderung. Sie hätten vorher alle möglichen Vorstellungen gehabt, wie es sein könnte. Dabei läuft der Besenderungs-Prozess dann ganz unaufgeregt ab.

Das Team bleibt sehr weit weg von der Falle mit dem Auto stehen und geht vorsichtig zum Wolf, der mit einem Bein in der Falle hängt. „Der Wolf liegt meist ganz ruhig mit dem Kopf abgewandt am Boden“, erzählt Selimovic. Eine Person stellt sich in großem Abstand zum Kopf des Wolfes, um ihn abzulenken. Der anwesende Tierarzt bläst mit dem Blasrohr eine Betäubungsinjektion von hinten in einen großen Muskel des gefangenen Wolfes, meist den Oberschenkelmuskel. Nach kaum einer Minute setzt die Wirkung des Betäubungsmittels ein, der Wolf schläft sozusagen. Es wird das Senderhalsband angelegt, das von mehreren Personen auf Sitz und Funktion kontrolliert wird, zusätzlich wird der Wolf auch gechippt. Dann wird der Zustand des Wolfes überprüft: Zahnstatus, optische Merkmale, die Temperatur wird gemessen und auch Blut abgenommen. Während er noch schläft, wird er von „Foot-hold“ freigemacht, also von der Falle gelöst, und wenn der Wolf wieder aufwacht, sind alle vom Team längst weg.

Heuer konnte der siebente Wolf am TÜPl gefangen, betäubt und besendert werden. Links außen Simon Zauner, vorne Mitte Aldin Selimovic und das Team. Foto: Aldin Selimovic

Per GPS-Sender die Wanderung der Wölfe beobachten. Anfang Jänner konnte der siebente Wolf seit 2019 am TÜPl mit einem Sender ausgestattet werden. Von den bisher sieben besenderten Wölfen sind aktuell nur drei am TÜPl unterwegs. Vier sind abgewandert – mit den ausgesendeten Daten können sie überwacht werden. „Mein persönliches Anliegen dieses Projekts ist es festzustellen, wie Wölfe den Raum nützen und wohin sie abwandern“, so Aldin Selimovic. Das erste besenderte Tier, das vom TÜPl abwanderte, war eine Wölfin. Sie wanderte in die Gegend von Pilzen (CZ) und wurde in einem TÜPl sesshaft. Die Wölfin kam dort bei einem Manöver ums Leben, das Halsband wurde zurückgegeben. „Sie hat dort auch Junge bekommen“, weiß Selimovic und zeigt dieses Halsband, auf dem Spuren der spitzen Zähne der Jungwölfe nachzuweisen sind. Der zweite war ein Wolf, der nach Polen wanderte und dort ein Rudel gründete.

Beim dritten und vierten Wolf habe man den Kontakt verloren, bedauert Selimovic. „Diese ältere Technik ist gut, aber nicht perfekt. In Gebieten, in denen es kein Handynetz gibt, kann nicht gesendet werden, und dann gibt die Software für immer auf.“ Das sei eine große Enttäuschung für ihn, weil es eben schwer sei, Wölfe überhaupt einmal einzufangen, um sie besendern zu können.

Halsband kann abgesprengt werden. Bevor nach drei Jahren die Batterie des GPS-Senders am Halsband des Wolfes leer wird, wird das Halsband „abgesprengt“. Da sich der Wolf in der GPS-Sendepause von drei Stunden weit bewegen kann, sendet das Halsband auch Radiofrequenz. Via Antenne kann Selimovic dann den Wolf orten und aus einer Distanz von rund 300 Metern das Halsband per Fernzünder lösen. Die teure Technik wird weiterverwendet.

Via Radiofrequenz können Aldin Selimovic und Simon Zauner die Wölfe am TÜPl orten. Foto: Sonja Eder

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.