Man ist nie zu alt, so wie Kinder in den Wolkenformationen bekannte Wesen zu erkennen. Pareidolie heißt der Fachausdruck dazu - wir kennen das alle im Erkennen eines Gesichtes im Mond, einen Pilz in einer Steinformation oder eben Fische in den Wolken. NÖN-Mitarbieterin Adelheid Kamin hat den besonderen Blick dafür - diesmal schickte sie uns ihre „fliegenden Fische“ über Kainrathschlag

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.