„Moments in Black“ ist eine Gruppen von begeisterten Reitern, die mit ihren riesigen Friesenpferden außergewöhnliche Showprogramme anbieten. Drei Damen aus dieser Gruppe waren beim Pferdefest in Bärnkopf dabei, wurden vom Moderator Erich als die „Woman in Black“ bezeichnet und begeisterten mit ihren Darbietungen die Zuschauer. Die Pferde waren geschmückt mit prunkvollen Zäumen, aufwändig verzierten Satteldecken und edel geflochtenen Mähnen. Die drei Reiterinnen trugen kunstvolle barocke Kostüme. Romy Schrammel und Melanie Reidinger zeigten ein Reiterprogramm im Duett. Maria Bauer mit rotem Kleid und rotem Haar überzeugte mit ihren Vorführungen im Damensattel. Außerordentliche Leistungen von Melanie Reidinger, ganz in blau gekleidet, im Bereich Dressur, einhändig und freihändig reiten, mit Flügeln und zuletzt Schnurspringen mit dem Pferd.

Bürgermeister Arnold Bauernfried konnte zum Fest die Abgeordnete zum Bundesrat Viktoria Hutter, den Abgeordneten zum Niederösterreichischen Landtag Franz Mold, Bezirkshauptmann Markus Peham, die Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Niederösterreich Andrea Wagner, die Bürgermeisterin von Gutenbrunn Adelheid Ebnerund ihren Vizebürgermeister Franz Hofbauer, die Obfrau des Tourismusvereins Bärnkopf Tanja Wesely, den Gründer des Pferdefestes und durch HAPPY HORSE Mitveranstalter Otto Hofer, den Präsidenten des Oberösterreichischen Pferdesportverbandes Richard Kriechbaumer und seinen Vizebürgermeister Erich Bauernfried begrüßen.

Nach der Begrüßung formierten sich die zahlreichen Kutschen, Wagen und Reiter zu einem Zug. Dieser führte rund um den Schlesingerteich wieder zurück zum Veranstaltungsplatz. Nach dem fulminanten Showprogramm der „Woman in Black“ konnten sich die Besucher noch an einer Hundeshow und einer Vorführung über Holzrücken erfreuen. Für die musikalische Umrahmung des Festes sorgte der Musikverein Bärnkopf.