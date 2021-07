Der traditionelle Workshop für Chor und Sologesang unter der Leitung von Alfred Bäck wurde vom 12. bis 17. Juli wieder in Schönbach durchgeführt. Dazu gehört das Konzert der Soloklasse, dieses fand am 16. Juli im Saal der Mittelschule statt.

Alfred Bäck dankte den Sponsoren und natürlich auch der Gemeinde Schönbach, die die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Die Referenten der Soloklasse, Martin Obereder, der auch für die Technik zuständig war, und Ines Reiger, präsentierte Bäck, ebenso die Musiker, „die 3 Gs“: Schlagzeuger German Schwarz, Bassist Georg Schmelzer-Ziringer und Pianist Georg Greif. Auch Martin Obereder spielte bei einigen Stücken Saxofon.

Für die Marktgemeinde Schönbach vertrat geschäftsführender Gemeinderat Rainer Strondl, der die Vorarbeit für das Seminar geleistet hatte, Bürgermeister Ewald Fröschl und konnte zwei Neuerungen bekannt geben: Klaus Pinkernell hat das Biergwölb von Hannes und Maria Pichler übernommen, aber „das Bier ist so wie in den letzten Jahren“. Alfred Bäck hat das ehemalige Gasthaus Grünsteidl gekauft, wo es für die Seminarteilnehmer auch das Essen gab. „Dieser Moment ist magic, denn dieses Gasthaus war schon jahrelang zu.“

Beim Konzert präsentierten 15 Interpreten – fast ausschließlich Sängerinnen – mit völlig unterschiedlichen, selbst gewählten Stücken ihr gesangliches Können. Die bekannteren Songs waren „Bleeding Love“ von Leona Lewis, „Space Oddity“ (David Bowie), „I put a spell on you“ (Annie Lennox) und der Jazz-Standard „Autumn Leaves“. Alle Sänger hatten coronagerecht ein eigenes Mikrofon. Abschließend dankte Ines Reiger dem Organisator Alfred Bäck „für das, was er in Schönbach aufgezogen hat“.

Volles Programm für die Seminar-Teilnehmer

Die Tage während des Seminares waren mit Proben, Unterricht und Trainings ausgefüllt. An den Abenden traf man sich im Biergwölb zu Jam-Sessions mit der Band.

Das Abschlusskonzert der Chorklasse fand am Samstag-Nachmittag unter der Leitung von Miriam Fuchsberger statt. Die Teilnehmer präsentierten verschiedene Stücke aus Jazz, Pop und Gospel, dabei wurden sie von einer Band begleitet. Es gab auch A cappella zu hören, dabei waren einige Chormitglieder und zwei Ensembles im Einsatz.