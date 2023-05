Rund um die jüdische Küche gehts bald in Neupölla

Ein Vortrag und Backworkshop finden im Rahmen der Ausstellung „Biegler & Robitschek. Jüdische Familiengeschichten“ im „Ersten österreichischen Museum für Alltagsgeschichte“ in Neupölla statt.

Am Samstag, 20. Mai, heißt es um 15 Uhr: Wir backen frühlingshaftes, mit Kräutern gefülltes Zopfbrot (jidd. Challah) und Topfenkolatschen (jidd. Delkalech), ein Erlebnisbackkurs mit Maschi Mermelstein-Stössel. Die Kursteilnehmer erleben den jüdischen Geschmack und die kulinarische Geschichte der traditionellen Rezepte.

Die jüdische Küche ist Hausmannskost aus der alten Welt und Essen für die Seele. Man erfährt auch etwas von den jüdischen Feiertagen, Gebräuchen und Riten. Der koschere Topfen wird von der Molkerei „Waldviertler Bauernmilch“ in Bad Traunstein zur Verfügung gestellt. Anmeldung für den Backkurs: maschis.delishkes@gmail.com

Am Sonntag, 21. Mai, findet um 15 Uhr der Vortrag mit Videodokumentation "Koscher - die jüdische Küche gestern und heute" von Maschi Mermelstein-Stössel statt. Die 4.000-jährige Geschichte der Einhaltung von jüdischen Speisegesetzen ist nicht ohne. Umgangssprachlich ist uns "nicht alles koscher" ein Begriff und bedeutet "nicht wirklich erlaubt". Koscher jedoch bedeutet im wahrsten Sinn des Wortes "vollständig" und "erlaubt" und signalisiert heute vor allem Essbares, das den jüdischen Speisegesetzen entspricht. Die Teilnehmer schauen sich die koschere Milch, Käse und Weinproduktion näher an. Koschere Milch und Joghurt werden von der Molkerei „Waldviertler Bauernmilch“ in Bad Traunstein zur Verkostung zur Verfügung gestellt.

Beide Veranstaltungen sind kostenlos, es wird aber um freiwillige Spenden gebeten.

