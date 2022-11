Groß Gerungser kämpft vorn mit

Werbung

Der Abschluss der international ausgetragenen WorldSkills Competition 2022 Special Edition geht von 23. bis 27. November in Salzburg über die Bühne. Mit dabei ist auch Jonas Schulner aus Groß Gerungs, der gemeinsam mit Oliver Waily aus Waldenstein am Teambewerb Betonbau teilnimmt. Beide arbeiten bei der Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. Der 20-jährige Groß Gerungser Jonas Schulner besuchte nach Volks- und Mittelschule den Polytechnischen Lehrgang Griesbach und absolvierte eine Ausbildung bei Leyrer + Graf zum Maurer und Schalungsbauer. Er selbst beschreibt sich als „sportlich, fußballinteressiert und lustig“, sein Hobby neben dem Fußball ist es, Zeit mit der Familie und mit Freunden verbringen. Seine Ziele für die Zukunft: „Schauen was kommt – und dann das Beste draus machen!“

Von den WorldSkills erwartet er sich viele neue Erfahrungen, außerdem freut er sich darauf, Berufskollegen aus anderen Ländern kennenlernen. Und nicht zuletzt will er sein Können und Wissen unter Beweis stellen. Sein Motto für WorldSkills: „Es wird hart, aber es lohnt sich!“

