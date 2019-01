Der 85-jährige Lenker fuhr von Etlas in Richtung Sitzmanns. Am Beifahrersitz saß seine 84-jährige Gattin. Im Ortsgebiet von Wurmbrand geriet das Fahrzeug in einer Linkskurve auf dem Schneematsch rechts von der Fahrbahn ab und rutschte über die etwa zwei Meter abfallende Straßenböschung in den Graben. Lenker und Beifahrerin konnten aus dem Fahrzeug von Helfern befreit werden.

Die 84-Jährige wurde von den Rettungskräften des Samariterbundes an Ort und Stelle versorgt und nahm keine weitere ärztliche Hilfe in Anspruch. Der Lenker blieb unverletzt, eine Alkoholkontrolle ergab, dass der Mann nichts getrunken hatte.

Das Unfallfahrzeug wurde von den Einsatzkräften der FF Wurmbrand und FF Groß Gerungs mittels Kran geborgen. Die LB 119 war während der Bergung halbseitig passierbar.