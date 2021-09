Imkermeister und Kräuterexperte Rudolf Bichl kaufte im Frühjahr das ehemalige Gasthaus Weissinger in Wurmbrand.

Als „Zuagroaßter“ wollte er die Ortsbewohner näher kennenlernen und lud sie zu einem gemütlichen Treffen samt Kräuter-Vortrag in sein neues Domizil ein. Die freiwilligen Spenden, die er dabei erhalten hat, rundete er auf und übergab nun 750 Euro an die Feuerwehr seines neuen Heimatortes.

Ysop-Anbau auf 700 Quadratmetern

Rudolf Bichl, der mit seiner Lebensgefährtin Veronika Lichtenwallner in Pernthon (Gemeinde Schönbach) lebt und bis zu seiner Pensionierung als Installateur in Vitis gearbeitet hat, renovierte das seit Jahren geschlossene Gasthaus in Wurmbrand und wird bereits am 15.September um 19 Uhr darin seinen ersten Vortrag über „Stärkung des Immunsystems mit Kräutern aus dem Hausgebrauch“ halten.

Dabei geht es auch um das Heilkraut Ysop, das es Bichl besonders angetan hat. Dieses Kraut, das bereits in der Bibel beschrieben worden ist, baut der diplomierte Praktiker der traditionellen Europäischen Heilkunde TEH auf einer Fläche von 700 Quadratmetern in Pernthon an, macht daraus verschiedenste Produkte, unter anderem einen Ysophonig. „Dieser ist einzigartig auf der Welt“, meint Bichl, der über den Ysop auch zu den Bienen gekommen ist. „Wir haben auf einer ganz kleinen Fläche erstmals Ysop angebaut, und da wimmelte es von Bienen. Das war der Ideengeber. Der Anbau von Ysop wurde vergrößert, und die Bienen sind bei uns eingezogen. Daraus entstand der Sauerhonig“, erzählt Bichl. Mit ihren Produkten sind Bichl und seine Lebensgefährtin unter anderem bei den Bauernmärkten in Gmünd und Zwettl, beim Genussmarkt in Waidhofen oder beim Kleintiermarkt in Kleinruprechts vertreten. Informationen dazu gibt es auf ihrer Homepage http://www.ysop.at

„Altes Wissen muss man erhalten“

Über die Wirkung dieses Heilkrautes informiert Bichl bei verschiedenen Vorträgen, die er nun in seinem Haus in Wurmbrand abhalten möchte. „Das alte Wissen muss man erhalten“, ist der Kräuterexperte überzeugt.

Dass er in Wurmbrand gut aufgenommen wurde und die Wurmbrander Interesse an seinem Wissen als Kräuterexperte haben, das freut Rudolf Bichl.

FF Wurmbrand nahm Spende dankend an

Die Spende über 750 Euro nahm Kommandant Philipp Rurlander dankend an. „Gerade die letzten eineinhalb Jahre waren für unsere Feuerwehr finanziell sehr herausfordernd. Auf der einen Seite fehlten Einnahmen von unseren Veranstaltungen, und auf der anderen Seite hatten wir eine enorme Ausgabe für unser neues Tanklöschfahrzeug zu bewältigen. Daher freuen wir uns sehr über diese großzügige Spende!“ Ebenfalls erfreut zeigt sich der örtliche Gemeinderat Lukas Brandweiner, der selbst auch Mitglied der Feuerwehr ist: „Unsere Feuerwehr ist ein wichtiger Teil in unserer Gesellschaft, und es ist schön zu sehen, dass wir dafür auch breite Unterstützung aus der Bevölkerung bekommen.“

Rudolf Bichl hat bereits angekündigt, auch bei den nächsten Vorträgen freiwillige Spenden für die Feuerwehr zu sammeln. „Ich will mein Wissen, wie man alte Hausmittel selber herstellt, an die Leute weitergeben und damit auch in meiner neuen Heimat einen Teil beitragen“, sagt Bichl.