Ein Jahr Humus für die Seele am Wurmhof Thaller war ein Grund zu feiern. Nach einer kurzen Wanderung war Treffpunkt im Wurmkino. Petra Sekyra las Wurmgeschichten und Kurzgedichte, Gedanken zur Vielfalt und Fülle und alle horchten aufmerksam zu. In der Wurmküche gab es anschließend Milchjogurt zu verkosten. Zusammen Geschichten erzählen, lachen und die Seele baumeln lassen war das Motto an diesem Abend.