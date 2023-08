Buntes Syrnau-Herbstprogramm in Zwettl

Es sind tatsächlich schon wieder zehn Jahren, seit der Kulturverein Syrnau ins Stadtzentrum umgezogen ist. Im Herbst wird das mit einem Jubiläumsprogramm gefeiert. Grund genug auch für Obmann Erwin Schierhuber, zu reflektieren, was die neue Event-Location im sparkasse.event.raum für den Verein bedeutete. „Nach dem Start im stimmungsvollen Keller in der Syrnauerstraße und einem Jahr im Alten Rathaus wurde vor zehn Jahren der sparkasse.event.raum zur neuen „Homebase“ des Kulturvereines. „Das Eröffnungsfestival nannten wir „Syrnau findet Stadt“, sind wir doch damit in die Stadtmitte gerückt“, schildert er.

Eine weitere Verbesserung ermöglichte die besondere Rücksichtnahme auf die Akustik bei der Errichtung des Raums. „Mit dem eigenen professionellen Ton- und Lichtequipment ergibt das eine der attraktivsten Konzertlocations weit und breit, was uns immer wieder von Künstlern und Gästen in den mehr als 170 Konzerten bestätigt wurde.“ Im September 2013 fand das große Eröffnungsfest mit einem vielfältigen Programm statt: Vernissage Martin Leitner, Hodina-Österreicher, XL-Jam-Session, Kindertheater, Straßenmusik, Doppelkonzert, Matinee Podiumsdiskussion.

Das nun folgende Jubiläumsherbstprogramm bietet hochkarätige Konzerte, um exzellenten Ton und ebensolches Licht zu genießen. Mit zwei starken Frauenstimmen und Waldviertler Wurzeln “Bad Ida” und den “Slicks” startet der Musikherbst am Samstag, 9. September. Erstere ist das Alter Ego der Sängerin Ines Dallaji. Ihre Musik bezeichnen sie als „Garage Soul“ und enthält Elemente von Rock, Soul mit gefühlvoller Melancholie und einer fesselnden Stimme. Eine kraftvolle vierköpfige Band (Alexander Lausch, Marc Bruckner, Gernot Hochstöger, Lisa Simhofer) begleitet die Sängerin. In der Syrnau präsentieren sie ihr Debütalbum „Hope Less“ und einige noch unveröffentlichte Songs live. Die vier jungen Musiker der „Slicks“ rund um die Sängerin Victoria Naglmair (Jakob Haumer, Joachim Kainz, Paul Kainz, Christoph Kainz) sind eine dynamische Funk-Band, die den Brückenschlag zu Jazz und Pop grandios schafft.

Mit einem besonderen Projekt wird diesmal der "Tag der offenen Bühnenwirtshäuser Niederösterreich” am Samstag, 30. September, gefeiert, nämlich mit der „Harry Pepl’s Lonely Single Swinger Band“. Harry Pepl, der 2005 verstorbene österreichische Komponist und Jazzgitarrist von Weltformat, kehrt virtuell wieder auf die Bühne zurück. Das Quartett mit den Musikern Clemens Salesny, Martin Bayer, Andi Schreiber und Valentin Duit interagiert mit Pepl mittels bisher unveröffentlichter Aufnahmen aus dessen letzter Schaffensperiode, die vom Soundtechniker eingespielt werden. Der Eintritt ist frei!

Auch das restliche Herbstprogramm ist gespickt mit hochklassigen nationalen und internationalen Acts wie der belgischen Indie-Pop Band „Noa Lee“, Gypsy Jazz & Tango mit dem „Diknu Schneeberger & Christian Bakanic Quartett“, dem slowenisch-kroatischen Hip-Hop-Soul-Jazz-Duo „freekind.“ oder den Power-Cellistinnen „eXtracello“ mit der Ausnahme-Schlagzeugerin Maria Petrova.

„Alle Jahre wieder lassen wir das Jahr mit einer Weihnachts-Session am 22. Dezember ausklingen“, so Schierhuber. Mit dabei ist Bühnenwirt Lothar Kaspar vom Café Bistro Leutold mit Snacks und Getränken. „Die Bühne wird zum Zuschauerraum, das Publikum zum Performer.“ Jeder kann mit seinem Instrument oder seiner Stimme einsteigen. Schierhuber: „Wir freuen uns auf eine gemütliche vorweihnachtliche Stimmung mit der einen oder anderen Überraschung!“ Mehr auf www.syrnau.at.