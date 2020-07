Am 30. April 2010 wurde das seit September 1854 bestehende Postamt in Martinsberg 1 geschlossen. Um die weitere Postdienst Nahversorgung im Gemeindegebiet zu sichern, setzte Bürgermeister Friedrich Fürst alle Hebeln in Bewegung und eröffnete im Gemeindeamt der Marktgemeinde eine Filiale des Postpartners am 5. Juli 2010.

Zum Jubiläum gratulierten etwa Leiter Partnermanagement Adam Christian, Verkaufsleiter Christian Bierbach und Changemanager Alois Wühl.