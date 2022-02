Schloss Rosenau: Eine Ode an das Ballett

Kinogenuss in gepflegter Atmosphäre und mit viel Platz zum Abstandhalten, das bot sich am Sonntagvormittag den Besuchern des Kinofrühstücks im Kinosaal der „Residenz“ in Schloß Rosenau. Hotelgäste, Gutscheinbesitzer, Stammgäste und einige mehr waren gekommen, um den 122 Minuten langen Film „Nurejew – The White Crow“ zu sehen. Regisseur Ralph Fiennes schuf damit eine Filmbiografie über Rudolf Nurejew, einen der besten Balletttänzer des 20. Jahrhunderts. Das Werk basiert auf dem Buch „Rudolf Nureyev: The Life“ der britischen Journalistin und Schriftstellerin Julie Kavanagh. Hotelchefin Margit Zulehner begrüßte zur Veranstaltung.

„Es geht um einen Angriff auf die Sowjetunion.“ – „Nein, es geht um Tanz!“ Dieser Disput zweier Hauptdarsteller zu Beginn des Films zeigt gleich einmal die grundlegenden Meinungsverschiedenheiten der handelnden Personen auf. Der Film spielt in den 1960er-Jahren, den Jahren des Kalten Krieges.

Nurejews Tanz beeindruckte ebenso wie die Story

Als die Sowjets das Kirow-Ballett mit seinem Star Rudolf Nurejew nach Paris schicken, geht das nicht ohne KGB-Agenten, die die Tänzer genau beobachten, ja bewachen. Als Premiere wird „La Bayadère“ am Palais Garnier aufgeführt.

Nurejews herausragender Tanz macht den wilden, ungestümen Künstler sofort im Westen berühmt. Immer wieder will er sich seinen Bewachern entziehen. Die Begegnung mit der jungen Clara eröffnet ihm den Zugang zur französischen Gesellschaft. Und sie ist es am Ende auch, die für Nurejew die rettende Beziehung zur französischen Polizei herstellt, sodass er nicht nach Moskau zurückgeschickt wird, wo schlimme Repressalien auf ihn und seine Familie warteten.

Rückblenden auf Nurejews Kindheit

Gute Konzentration ist von den Zusehern verlangt, wenn der Film durch zahlreiche Rückblenden auf Nurejews Kindheit unterbrochen wird: die Geburt in einem Wagen der Transsibirischen Eisenbahn, das Leben in Armut mit Mutter und drei Schwestern, die Entstehung des Spitznamens „The White Crow“ wegen seiner Blässe und körperlichen Schwäche, die Rückkehr des Vaters, einem Soldaten der Roten Armee, oder die ruhmreiche Begegnung mit der englischen Prima Ballerina Assoluta Margot Fonteyn, die 19 Jahre älter war als Nurejew. Angedeutet wurden auch die homosexuellen Neigungen des Tänzers.

Der Film erschien 2018 und erhielt Auszeichnungen. Ebenso ausgezeichnet wurde Regisseur Ralph Fiennes, der auch als Darsteller von Nurejews Tanzlehrer Alexander Puschkin wirkte, und Oleg Ivenko, der Darsteller des Tänzers. Besonders schön die Ballettmusik des Films – von Tschaikowsky, Prokofjew und Minkus.

