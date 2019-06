Der Zeuge meldet sich um 21.42 Uhr bei der Polizei. Er hätte am Hauptplatz einen Mann gesehen, der mit einem Bolzenschneider eine Zeitungskasse abgezwickt hat. Als er mit seinem Auto auf der Hauptstraße in der Nähe dieses Mannes vorbeifuhr, hätte dieser Unbekannte den Bolzenschneider am Rücken versteckt. Danach sei er in einen schwarzen oder zumindest dunklen Pkw der Marke Audi A3 rechts hinten eingestiegen. Ein zweiter Bursche habe neben diesen Mann offensichtlich „Schmiere“ gestanden und sei links hinten im Pkw eingestiegen. Am Beifahrersitz sei eine weitere männliche Person gesessen. Die Lenkerin sei ein junges Mädchen mit längerem dunklem Haar gewesen. Das Fahrzeug sei in Richtung Groß Siegharts weggefahren.

Seitens der Polizei wurde sofort eine Fahndung nach diesem Fahrzeug gestartet worden. Eine Polizeistreife aus Groß Siegharts stellte fest, dass auch in Groß Siegharts einige Zeitungskassen gefehlt haben.

Zwei mögliche Täterfahrzeuge wurden eruiert, die von Beamten aus Gmünd bzw. aus Heidenreichstein überprüft worden sind. Beide Autos wurden jedoch als Täterfahrzeuge ausgeschlossen.

Daraufhin wurde die Fahndung nach dem Fahrzeug ausgeweitet. 68 Autos würden, so die Polizei, nun als Täterfahrzeug in Frage kommen.

Eine Anfrage seitens der Polizei am 3. Juni bei Media Print soll außerdem Klarheit über die Anzahl der Zeitungskassen, die in dieser Nacht gestohlen worden sind, bringen. Damit könne auch die Schadenshöhe eruiert werden, heißt es seitens der Polizei. Um Mithilfe aus der Bevölkerung wird ebenfalls gebeten, da heißt es: „Wahrnehmungen bitte unbedingt bei der Polizei melden.“