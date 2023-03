Problem in Zwettls Gemeinden: Leerstehende Häuser in den Ortskernen

Die Städte und Marktgemeinden des Bezirkes haben schon früh erkannt, dass man rechtzeitig etwas tun muss, bevor sich eine Innenstadt zu gähnender Leere entwickeln könnte. Einkaufszentren mit Gastronomie und Supermärkte am Ortsrand etwa machen es nicht mehr notwendig, in ein Stadtzentrum zum Einkaufen oder Essen zu fahren. Stadt- und Gemeindeführungen setzen seit Jahren viele Maßnahmen für die Belebung, besonders aber auch, damit die Orte ihr gepflegtes Aussehen behalten. Im größten Bezirk des Waldviertels mit 24 Gemeinden hat sich die NÖN zum Thema Zentrums-Belebung in Ottenschlag und in der Stadt Zwettl umgehört. Beiden gleich ist die Sorge um Leerstände im Zentrum. Jede Wohnung, jedes Geschäft, das gefüllt wird, trägt zur Belebung der Innenstadt bei sowie zum Erhalt der dort angesiedelten Nahversorger.

Im Rahmen eines Hausbesitzerstammtisches konnten die Umbauarbeiten des Gebäudes der Raiffeisenbank besichtigt werden, wo auch historische Gewölbe saniert wurden. Interessant war für die Teilnehmer zu sehen, was in einem alten Gebäude alles möglich ist. Foto: NÖN-Archiv

Besitzer bieten leere Häuser und Wohnungen zögerlich an

„Es gibt einige Gebäude, die belebt werden sollten, aber darauf hat die Gemeinde leider keinen Einfluss“, weiß Ottenschlags Bürgermeister Paul Kirchberger. Die Kleinregion Waldviertler Kernland hat in einem Projekt in den 14 Kleinregions-Gemeinden den Leerstand erhoben und Konzepte für die Nutzung erarbeitet. In den Coronajahren 2020 und 2021 wurden viele Gebäude gekauft und renoviert. Das Hauptproblem ist die Verfügbarkeit. „Besitzer von leerstehenden Häusern wollen diese oft nicht verkaufen und sind auch nicht bereit, diese zu renovieren“, berichtet Doris Maurer (Kleinregion). Aufgrund der Unsicherheiten durch die Personalknappheit im Baugewerbe, die geänderten Kreditbedingungen und die großen Preiserhöhungen wurde das Programm derzeit ruhend gestellt.

In der Stadt Zwettl läuft bereits im Rahmen der Zentrumsentwicklung seit 2014 eine Auswertung der einzelnen Gebäude innerhalb der Stadtmauer, in der die Nutzung erhoben wird und in welchen Geschoßen es Leerstände gibt. Zuständige Stadträtin ist Anne Blauensteiner: „Hier betrachten wir 144 Häuser, in diesen gibt es 380 funktionale Einheiten, die eigenständig genutzt oder vermietet werden können.“ Diese Zahl ergibt sich daraus, weil etwa in einem Haus drei verschiedene Nutzungsarten bestehen, Geschäft, Wohnung und Büro etwa. „In diesen 380 Einheiten sind laut der aktuellsten Auswertung vom Oktober 2022 nur 39 frei“, so Blauensteiner. Aber, betont sie, das bedeute nicht, dass alle diese Einheiten auch von den Eigentümern zur Miete angeboten werden.

Die Gemeinde fördere aber die Vermietung, so habe es etwa einen Hausbesitzerstammtisch gegeben, bei dem die Hauseigentümer Informationen über Vermietung in Privathäusern erhalten haben. „Diese Hausbesitzerstammtische sollen Ideengeber sein. Wir bestärken die Immobilienbesitzer, diese Leerstände zu vermieten.“ Wird ein neues Geschäft im Stadtzentrum eröffnet, unterstützt die Stadtgemeinde den neuen Unternehmer mit einer Wirtschaftsförderung für drei Jahre.

Wasserquelle und Sitzgelegenheiten gibt es am Dreifaltigkeitsplatz in Zwettl. Bald werden hier auch wieder Schanigärten aufgestellt. Foto: Sonja Eder

Orte sind mit Branchenmix zufrieden

Zufrieden ist Bürgermeister Paul Kirchberger mit dem Branchenmix in Ottenschlag. Vier Gastronomiebetriebe, zwei Banken, Apotheke, Zahnarzt, Optiker, zahlreiche Dienstleister sowie Notariat, Polizei und Post sorgen für Besuche des Ortszentrums. „Bald wird auch ein Tierarzt hier öffnen“, freut sich Kirchberger. Auch Schulzentrum und Kindergarten beleben. Die kostenlose Kurzparkzone mit vielen Parkplätzen in Ottenschlag sorgt dafür, dass die Kunden und Besucher ihr Fahrzeug zentrumsnah abstellen können.

In der Innenstadt von Zwettl finden sich 136 Betriebe, inklusive Ärzte. „Es gibt bei uns ganz bewusste Innenstadteinkäufer“, freut sich Anne Blauensteiner. In der Zusammenarbeit der Gemeinde mit WTM (Wirtschafts- und Tourismus-Marketing unter Martin Fichtinger und Rudolf Stolz) werden attraktive Marketingmaßnahmen für die Innenstadt gesetzt, damit die Leute überhaupt in die Stadt kommen. Dort warten viele Parkmöglichkeiten: Neben der kostenlosen Kurzparkzone in der Innenstadt wurde auch ein Parkhaus errichtet. Um nur 50 Cent pro Aus- und Einfahrt gelangt man via Lift direkt auf den Hauptplatz. Einziger Wermutstropfen: „Wir haben sehr gute Lokale hier, aber gerade im Sommer, wenn Gäste in der Stadt sind, könnten wir noch ein weiteres Speisenlokal brauchen“, so Blauensteiner. Bald wird das Café Schön einen neuen Nachfolger haben, auch das Café am Hauptplatz wird im Sommer eröffnen. „Das Angebot hat für alle was zu bieten.“

