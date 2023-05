Rundgänge in der Zwettler Innenstadt

Die Stadtgemeinde Zwettl lädt am Montag, 22. Mai, um 18.30 Uhr zur Veranstaltung „Stadt.ein.Blick“ ein, um einen fokussierten Blick auf die Zwettler Innenstadt zu richten. Im Rahmen des Projekts Zentrumsentwicklung werden an diesem Abend bei Rundgängen in mehreren Kleingruppen die Erwartungen verschiedener Zielgruppen, Besucher und Nutzer der Innenstadt aktiv erarbeitet.

Gestartet wird um 18.30 Uhr im Sparkassensaal, Eingang Altes Rathaus, wo die Themenstellungen erklärt werden. Beim „ge(h)nauen Schauen“ im Zwettler Zentrum werden die unterschiedlichen Bedürfnisse formuliert und festgehalten. Eine abschließende Zusammenfassung aller erarbeiteten Sichtweisen findet wieder im Sparkassensaal statt.

Auch die Themenwerkstätten Wirtschaft & Tourismus und Jugend & Bildung der NÖ Stadt-erneuerung laden zu dieser Veranstaltung herzlich ein.

Bei starkem Regen findet die Veranstaltung im Sparkassensaal und in den Vorräumen statt. Bürgermeister Franz Mold und Wirtschaftsstadträtin Anne Blauensteiner freuen sich auf zahlreiche Teilnehmer.

Anmeldungen erbeten unter: 02822/503-124 oder bettina.todt@zwettl.gv.at

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.