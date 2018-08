Eine illegale Techno-Party, die in einem Steinbruch gefeiert wurde, wurde am vergangenen Samstag von der Polizei gesprengt.

Nachdem am 18. August gegen 4 Uhr früh mehrere telefonische Anzeigen wegen lauter Techno-Musik im Bereich Zierings/Campingplatz Ottenstein bei der Polizei eingegangen waren, hielt eine Streife aus Allentsteig Nachschau und fand auf einer Wiese im Nahbereich des Steinbruchs Strones – diese befindet sich im Privatbesitz des Forstamtes Ottenstein und grenzt unmittelbar an ein Waldgebiet an – rund 150 geparkte Pkw vor.

Weitere Polizei-Streifen angefordert

Daraufhin wurde Unterstützung von weiteren Polizei-Streifen aus Zwettl, Waldhausen, Rastenfeld, Gföhl sowie der Diensthundeinspektion Echsenbach angefordert, ehe man der Veranstaltung, an der rund 300 Besucher teilnahmen, aufgrund der Lärmbelästigung ein Ende setzte.

Bei der Abreise der Besucher wurden Lenker- und Fahrzeugkontrollen durchgeführt, und seitens der Bezirkshauptmannschaft Zwettl wurden zahlreiche Anzeigen nach dem Forstgesetz erstattet. Bezüglich der Veranstalter dieser illegalen Techno-Party – nach derzeitigen Erkenntnissen stammen diese zum überwiegenden Teil aus dem Raum Oberösterreich – sind noch weitere Erhebungen notwendig.

Das Einschreiten der Polizei verlief ohne besondere Vorkommnisse, gegen 9.30 Uhr am nächsten Morgen war das Veranstaltungsgelände wieder geräumt.