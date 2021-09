Der Zirkus wird von 2. bis 5. September beim ersten See(h)festival in Allentsteig einziehen.

Organisiert wird das Ganze im Rahmen des Tagträumer*innen Festivals. Wem dieser Name nun nichts sagt, der erinnert sich hingegen vielleicht an „Szene Waldviertel“, wie das Festival noch bis zum letzten Jahr hieß, oder überhaupt an den Anfangsnamen „Szene Bunte Wähne“. Wie in den Anfängen wollte man dazu zurück, ein Festival für junges Publikum auf die Beine zu stellen. „Darum brauchten wir wieder einen neuen Namen“, meint der neue Festivalleiter Holger Schober-Dufek. Er übernahm Anfang des Jahres die Leitung von Stephan Rabl (die NÖN berichtete).

Schwerpunkte an den Spielorten. Mit der neuen alten Ausrichtung auf junges Publikum kommen weitere Neuerungen. Seit Jahren wird im Rahmen des Festivals an unterschiedlichen Orten gespielt. Dabei gab es Stücke meist öfters zu sehen.

Schober-Dufek erklärt nun: „Ich wollte das etwas anders machen als bisher und den Orten eine eigene Identität geben.“ So gibt es nun an den jeweiligen Spielorten spezielle Schwerpunkte. In Allentsteig werden dies ein neuer Zirkus und ein Clowntheater sein. „Unser Festival besteht aus mehreren Festivals“, meint Schober-Dufek im NÖN-Gespräch.

Neue Zirkuswiese. Österreichische und internationale Akts werden im, um und am Stadtsee auftreten. Von Jonglage über Körpertheater soll für alle Geschmäcker etwas dabei sein. Auch einen Mitmachzirkus wird es geben. Generell sind die Nachmittage vor allem für Kinder geplant, das Abendprogramm sei dann eher für die Erwachsenen. Wenn es gut angenommen wird, soll das See(h)festival kein Einzelfall bleiben. So soll Allentsteig laut dem Festivalleiter ein neuer Ort für den Zirkus werden.

Extremfall ohne Normalfall. Schober-Dufek verrät zudem: „Für mich ist das Festival heuer genauso eine Überraschung wie fürs Publikum“, denn aufgrund der Pandemiemaßnahmen konnte er nicht wie üblich alle Stücke im Vorfeld sehen. Corona ist natürlich immer noch ein Thema, Schober-Dufek ist jedoch positiv gestimmt. „Ich habe zudem das Festival neu übernommen, plane also den Extremfall, ohne je den Normalfall geplant zu haben.“