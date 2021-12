Bärnkopf: Das Duo, das der Zeit die Seele einhaucht

Wie viele Uhren genau Peter Wibmer bisher gebaut oder repariert hat, weiß er nicht. „Über 400 sind es sicher“, sagt der 72-Jährige lachend.

In seiner Werkstatt in Bärnkopf tickt es an jeder Ecke, dutzende Uhren hängen an den Wänden oder liegen in ihre Einzelteile zerlegt auf der Werkbank. Als Erster seiner Familie absolvierte Wibmer die Meisterklasse in Karlstein und machte sich mit 23 Jahren in Wien selbstständig. Nach der Geburt seiner Kinder bezogen er und seine Frau das erste Haus aus Stein in Bärnkopf.

Dem toten Objekt Leben einhauchen

Mittlerweile ist aus seiner Tochter Therese selbst eine Uhrmacherin geworden. Sie übersiedelte vor kurzem aus Wien ins Waldviertel, die beiden teilen sich seitdem die Werkstatt. „Ich wurde praktisch in den Beruf reinbugsiert. Mittlerweile bin ich aber sehr froh, ihn ergriffen zu haben“, sagt sie strahlend. Was die Faszination an dem Beruf ausmache? „Zuvor ist eine kaputte Uhr ein totes Objekt. Wenn ich ihr wieder Leben einhauche, sie glänzt und wieder geht, ist das das Highlight für mich.“ Vater Peter ergänzt: „Es gibt keine zwei gleichen Uhren. Für mich ist es eine Herausforderung, sich in den Uhrmacher hineinzudenken, der die Uhr etwa vor 100 Jahren gebaut hat.“

Älteste Uhr um 1500

Die älteste Uhr, die Peter Wibmer reparierte, stammt aus dem 15. Jahrhundert – eine sogenannte Kruzifix-Uhr aus Augsburg. Oberhalb des Sockels mit Uhrwerk waren ein Kreuz sowie eine Weltkugel mit Zeiger angebracht. Die Ersatzteile für seine Uhren baut Wibmer übrigens alle selbst. 120 Teile hat eine einfache Uhr mit Gehwerk. Nach oben hin gibt es fast keine Grenzen, ebenso beim Preis: Bei neu gebauten Uhren beginnen sie meist bei 1.000 Euro. „Ich habe schon Uhren um 60.000 Euro verkauft“, erklärt Wibmer. Aktuell baut er für Carl Suchy und Söhne zehn limitierte Uhren der Marke „Table Waltz“.

In ihrer Lehrzeit arbeitete Therese Wibmer zwei Jahre lang an der „Nummer 1“, ihrer ersten selbst gebauten Uhr. „Nummer 2“ folgte 2004 – sie besitzt ein Pendel aus temperaturresistentem Stahl und ist eine sogenannte „Gewichtsuhr“. Das heißt, dass sie auch viel präziser ist als eine normale Küchenuhr. Therese Wibmer hat sich auf die Reparatur von Uhren spezialisiert: „Wünschenswert wäre, wenn man eine Uhr alle zehn Jahre zum Service bringt. Das Öl vermischt sich mit der Zeit mit Staub, daraus wird eine Paste, die die Teile langsam aufreibt.“

Wie eine Uhr repariert wird

Bei einer Reparatur wird die Uhr zuerst zerlegt und gereinigt, danach werden die Triebzapfen rolliert, die Lager gerichtet und alle Eingriffe kontrolliert. Als Nächstes werden alle Teile poliert, um die Oberfläche zu pflegen. Die Uhr kommt dann nochmals in die Reinigung, wird getrocknet und sorgfältig zusammengebaut. Nun beginnt das Einstellen des Schlagwerkes, und zum Schluss werden Lager und Hemmung geölt. Das braucht vor allem viel Fingerspitzengefühl: „Geduld ist das Wichtigste“, sagt Therese Wibmer. Ein Lager besteht üblicherweise aus 20 bis 30 Teilen. Wird eines beim Zusammenbauen vergessen, ist die Uhr nach einem halben Jahr kaputt. Um nicht den Überblick zu verlieren, besitzt Peter Wibmer knapp 300 Bücher über alte und sehr seltene Uhren. Sie dienen als Nachschlagewerke.

Gewerbe mit 65 reaktiviert

Mit 60 Jahren ging Peter Wibmer in Pension, fünf Jahre später meldete er sein Gewerbe erneut an. Die Nachfrage nach seinen Diensten ist groß, der Kreis der Uhrmacher vergleichsweise klein. So war Wibmer ab 1985 acht Jahre lang Präsident der Académie Horlogère des Créateurs Indépendants, kurz AHCI – ein Verein zur Belebung der traditionellen handwerklichen Kunst der Uhrmacherei. 32 Mitglieder zählt die AHCI, darunter sind die besten Uhrmacher der Welt, von Japan über Russland bis Amerika. Heute ist Wibmer Ehrenmitglied.

Gibt es eine Lieblingsepoche für den Uhrenbau? „Das Barock ist schön, damals wurden die Zeiger mit der Hand ausgesägt. Zeit spielte noch nicht dieselbe Rolle wie heute, auch die Arbeitszeit nicht“, sagt Therese Wibmer.