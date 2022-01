Lkw-Zug steckte in der Zwettler Kesselbodengasse fest

Die Alarmierung zur Lkw-Bergung ging bei der Feuerwehr kurz nach 9 Uhr ein. Ein Lkw-Hängerzug war von der Bahnhofstraße in die Kesselbodengasse eingefahren und musste dort feststellen, dass der Brummer einfach zu hoch für die Engstelle in dieser Gasse war. Ein Wendemanöver des Lenkers in dieser schmalen Gasse brachte keinen Erfolg, im Gegenteil: Der Hängerzug fuhr sich fest.

Die Floriani zogen den Anhänger mit einer Seilwinde seitlich weg und brachten ihn damit wieder in eine Position, in der die Zugmaschine den Anhänger wieder aufnehmen konnte.

Nach rund 40 Minuten konnte der Lkw-Hängerzug seine Fahrt fortsetzen