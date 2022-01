Podcast: Zwettlerin auf Sendung mit dem Ex

Wenn eine Beziehung endet, will man den Partner meist nie mehr sehen. Die gebürtige Zwettlerin Leni Goldnagl und ihr Ex-Partner Mohit Gosain haben das geschafft, was bei vielen ehemaligen Paaren unmöglich scheint: Sie sind Freunde geblieben. Ihre Erlebnisse verpackten sie in einen gemeinsamen Podcast „LG, die Ex.“

Drei Jahre lang waren die beiden ein Paar, dann folgte 2018 die Trennung: „Die Erwartungen, die wir an den anderen hatten, waren zu unterschiedlich“, erklärt Leni Goldnagl. Auch eine Paartherapie sorgte nicht für das Happy End, die Partnerschaft endete. Es folgten drei Jahre, in denen die beiden keinen Kontakt hatten. „Mein Freund in dieser Zeit wollte nicht, dass ich Kontakt zu Mohit habe.“ Als diese Beziehung endete, folgten die ersten Annäherungen: „Wir haben uns getroffen und sind spazieren gegangen. Wir haben gemerkt, dass eine gute Basis für eine Freundschaft da ist.“

Ein Podcast mit dem Ex: Wie das funktionieren kann

Nebenbei erzählt Mohit Leni, dass er einen Podcast starten möchte. Es folgt ein Geistesblitz: „Einen Podcast mit Ex-Partnern gibt es noch nicht“, sagt Leni. Gemeinsam sammeln die beiden mehrere Monate lang Themen und kaufen technisches Equipment. Der Name „LG, die Ex“ kommt nach langer Überlegung: „Es ist der Abschluss jeder Folge und passt auch gut mit den Initialen meines Namens“, erklärt Goldnagl.

Auf Sendung mit dem Ex-Partner, wie kann das gut gehen? „Grundvoraussetzung ist, dass beide Seiten keine romantischen Gefühle mehr haben. Unser Humor und unsere Wertvorstellungen sind noch immer sehr ähnlich. Im Podcast ergänzen wir uns einfach gut.“ 24 Folgen wurden schon produziert. Aktuell ist der Podcast aus persönlichen Gründen auf Eis gelegt.

In den Folgen verarbeiten die Beiden ihre Beziehung und reflektieren Tabuthemen rund um Glück, Sex, Trauer, Ängste und Gleichberechtigung im Dschungel der zwischenmenschlichen Beziehungen. „Bei gewissen Themen gibt es bei Paaren eine größere Hemmschwelle, darüber zu reden, als bei uns. Weil unsere gemeinsamen Erfahrungen in der Vergangenheit liegen, ist das kein Problem“, führt Goldnagl aus. Natürlich gebe es auch Themen, wo sich die beiden schwertun: „Zu unserer Sexfolge gab es wahnsinnig viel Feedback. Wir haben gemerkt, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen. Es war, als ob bei vielen Bekannten ein Knopf aufgegangen ist, wenn ich mir das Feedback so ansehe.“

Ob ihr Vater die Folge gehört hat, weiß sie nicht: „Ich hab ihm gesagt: Hören auf eigene Gefahr“, erzählt sie lachend. Privat hört die gebürtige Zwettlerin „eine bunte Mischung“ von Podcasts: „Ich verfolge Nachrichtenpodcasts, etwa vom Standard. Hin und wieder habe ich mir Podcasts mit feministischen Themen angehört, um mich auf unsere Sendungen vorzubereiten.“