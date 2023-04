Bezirk Zwettl: mehr Arbeitslose, Betriebe ringen um Mitarbeiter

Außerdem konnten von Jänner bis März 1.099 Jobsuchende ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beenden.

„Trotz schwächelnder Konjunktur suchen viele Unternehmen aber quer durch alle Branchen weiterhin dringend Personal“, bestätigt AMS-Chef Kurt Steinbauer. Dem AMS sind derzeit 558 offene Stellen gemeldet. Die tatsächliche Zahl ist laut Wirtschaftsbund-Stellenmonitor sogar noch höher.

Diesem zufolge werden gerade im Bezirk für 669 Stellen Mitarbeiter gesucht, da sich manche Unternehmen auch selbstständig auf die Suche nach Arbeitskräften begeben.

Am meisten betroffen vom Arbeitskräftemangel sind in Zwettl die Bereiche Bau, Baunebengewerbe, Holz und Gebäudetechnik mit 153 offenen Stellen. Auf Platz zwei rangieren Handel, Logistik und Verkehr mit 108 Jobangeboten, gefolgt von den Bereichen Soziales, Gesundheit und Schönheitspflege mit 104 offenen Stellen.

22 Arbeitslose mehr als im Vorjahr

Nach der Rekordarbeitslosigkeit im Vorjahr bestätigen die Zahlen des Arbeitsmarktservice auch im März den Trend: Die Arbeitslosigkeit im Bezirk Zwettl steigt wieder, wenn auch nur leicht.

Ende März waren beim AMS Zwettl insgesamt 588 Personen, davon 219 Frauen und 369 Männer, arbeitslos vorgemerkt. Gegenüber dem Februar ist das wegen des Endes der Saisonarbeitslosigkeit ein Rückgang um 431 Betroffene (-42,3 Prozent). Im Vorjahresvergleich zeigt sich hingegen ein Plus von 3,9 Prozent, also ein Plus von 22 Personen.

Die Bilanz für das erste Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahresquartal fällt für den AMS-Chef Kurt Steinbauer aber grundsätzlich positiv aus: „Die Stellenbesetzungen konnten in den ersten drei Monaten um 4,8 Prozent gesteigert werden. Von den 439 freien Stellen, die mit einer passenden Arbeitskraft besetzt werden konnten, war der überwiegende Teil als Vollzeitstellen ausgeschrieben.“

