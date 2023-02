„Wir kennen uns doch! Aber: Woher?“

Diese Person sieht Sie freundlich, aber fragend an – da wird klar: „Den kenne ich aus dem Fernsehen.“ Oder eben aus der NÖN, wie sich beim unerwarteten Treffen unserer Redakteurin mit Jonas Schulner in der Cafeteria im TÜPl-Sitz Schloss Allentsteig herausstellte.

Der Groß Gerungser wurde im Vorjahr gemeinsam mit Berufskollegen Oliver Waily Berufsweltmeister im Betonbau 2022. Rasch gab es in der Cafeteria am TÜPl Allentsteig Aufklärung und viel Gewitzel. Jonas Schulner macht gerade Grundwehrdienst in Allentsteig, aktuell im Service der Cafeteria, wo wir ihn bei einem NÖN-Termin mit dem Kommando zufällig trafen.

Groß Gerungs, Waldenstein Berufsweltmeister im Betonbau: Jonas und Olli holten Gold

