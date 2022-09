Schweiggers feiert neuen Kindergarten

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Es ist vollbracht. Rund ein Jahr nach dem Beschluss zum Kindergartenausbau konnte der Zubau rechtzeitig zum Beginn des Schuljahres eröffnet werden. Der Kindergarten Schweiggers feierte das gebührend mit Musik, Festzug und Segnung. „Heute seid ihr für uns die Wichtigsten“, betonte der Moderator der Feier, Vizebürgermeister Günther Prinz.

Die Entscheidung zum Zubau fiel, nachdem der Kindergarten mit massiven Platzproblemen zu kämpfen hatte. Die drei Gruppen waren randvoll. Eine Vierte musste her, nur wohin mit dieser? „Um auch weiterhin die optimalen Betreuungsplätze bieten zu können, musste eine Erweiterung her. Das war zudem auch langfristig wichtig“, schilderte Bürgermeister Josef Schaden bei einem kurzen Rückblick auf die Entstehungsgeschichte.

Der Käfer suchte ein neues Zuhause und wurde nun fündig. Foto: Marktgemeinde Schweiggers

Ein Bauprojekt ohne Verzögerungen

Den geschätzten Kostenrahmen von 730.000 Euro hätte man letzten Endes einhalten können. Auch zu Verzögerungen sei es nach dem Baustart im Oktober 2021 nicht gekommen. „Das ist nicht selbstverständlich in diesen Zeiten“, meinte Schaden und dankte den ausführenden Baufirmen, allen voran den Bauherren von Swietelsky sowie den Bauhofmitarbeitern, die ebenfalls tatkräftig mithalfen.

Sehr zufrieden zeigte sich der Bürgermeister auch mit der provisorischen Lösung, die neue Gruppe während der Bauzeit im Pfarrhof unterzubringen: „Das war natürlich auch nicht einfach, weil dort auch erst mal alles eingerichtet werden musste. Ich glaube aber, dass dieses historische Gebäude dadurch wieder etwas belebt wurde.“

Des Weiteren strich Schaden die positive Entwicklung der Marktgemeinde hervor. Die Bevölkerung wächst und die Geburtenzahlen steigen im Ort. „Einer der Gründe liegt sicher in der spürbaren Lebensqualität für Kinder und Jugendliche am ‚Campusplatz‘ der Schulen und dem Kindergarten“, meinte er. Knapp 100 Kinder besuchen mit dem Start des neuen Schuljahres den Kindergarten. Insgesamt starten heuer mehr als 300 Kinder und Jugendliche am Schweiggerser „Campus“.

Zur Feier des Tages gab es auch noch jede Menge Musik zu hören, sowohl vom Musikverein als auch von den Kindern und den Betreuerinnen. Die Kinder begeisterten zudem mit der Vorführung des Stücks „Der Käfer sucht ein Zuhause“, passend zur neuen Heimat.

Als Ehrengast konnte unter anderem Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister begrüßt werden, die sich im Anschluss gemeinsam mit den Kindern auf eine Tour durch den Zubau begab.

