„Wofür brauchen wir eigentlich die EU?“ – dieser Frage konnten Besucher einer zweitägigen Europakonferenz in Vorträgen hochkarätiger Experten zu diesem Thema auf den Grund gehen.

Die Generalsekretärin des Vereins „Stimmen für Afrika“, Martina Kainz, lud in Kooperation mit der Stadtgemeinde Zwettl, Europe Direct und dem Katholischen Bildungswerk von 25. bis 26. April nach Stift Zwettl. Was Afrika mit Europa zu tun habe? „Wer Europa bewahren will, muss Afrika retten“, zitierte Kainz in ihrer Begrüßung Asfa-Wossen Asserate, dem Großneffen des letzten äthiopischen Kaisers Haile Selassie.

„Staaten stehen für Handel Schlange“

An beiden Vormittagen nahmen Schüler aus den Oberstufen von Schulen aus dem Waldviertel an Workshops von Klaus Körner, Europäische Kommision Brüssel, dem Historiker Richard List sowie Salif Nikiema von „Stimmen für Afrika“ teil.

Den Eröffnungsvortrag hielt der Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, Jörg Wojahn. Er betonte, dass die EU eine wichtige wirtschaftliche Rolle einnimmt: „In Brüssel stehen Staaten Schlange, die gerne mit der EU Handel treiben wollen. Wenn wir weiter zusammen stehen, bringen wir viel Gewicht auf die Waage.“

Bürgermeister Mold betonte Zusammenhalt

Gerade durch nationalistische Strömungen befinde sich die Begeisterung für Europa aktuell auf keinem Höhepunkt, betonte Bürgermeister Franz Mold: „Wir müssen weiter mit einer Stimme sprechen, um weltpolitisch wahrgenommen zu werden.“

Hausherr Altabt Wolfgang Wiedermann meinte, dass gerade jetzt bei der EU-Wahl die Jugend gefragt sei: „Es geht um unser Europa, das mehr ist, als die einzelnen Staaten.“ In die selbe Kerbe schlug der zweite Landtagspräsident, Gerhard Karner, der sich mit einem Appell an die Schüler richtete: „Ihr seid die Zukunft Europas und gestaltet den Kontinent und wie er sich verhält maßgeblich mit.“

Am zweiten Tag der Veranstaltung sprachen Sonnentor-Gründer Johannes Gutmann und der EU-Jugendbotschafter Ali Mahlodji mit den Jugendlichen in der Zwettler Stadthalle.