Waldviertler Wirtschaft - Quo Vadis?

Es sind schwierige Zeiten, doch die Waldviertler Wirtschaft will sich der Herausforderung mit positivem Blick nach vorne stellen. So oder so ähnlich könnte man die zentrale Botschaft zusammenfassen, die das Wirtschaftsforum Waldviertel an seine zahlreichen Betriebe und Unternehmen derzeit sendet. Bei einer Zusammenkunft in den Räumlichkeiten von Frau iDA in Zwettl reflektierten Unternehmer Christof Kastner, Personalmanager a. D. Ernst Wurz, Unternehmensberater Sepp Wallenberger und Energieberater Otmar Schlager über die aktuelle Wirtschaftslage und wohin die Reise in den nächsten Jahren gehen soll.

Eines sei nämlich klar: Veränderungen muss es in vielerlei Hinsicht geben. Personalmangel und Energiekrise bringen vorrangig zum Grübeln. „Die Voraussetzungen für eine stabile und wachsende Wirtschaft sind trotz alldem nach wie vor gegeben und wir sind eigentlich gut aufgestellt“, betont Christof Kastner. So hätte die Region einen guten Kern an gewerblicher und industrieller Produktion und sei auf der anderen Seite besonders stark im Dienstleistungs- und Gesundheitsbereich.

„Wir haben nicht nur große Vielfalt in der Natur, sondern auch bei den wirtschaftlichen Kompetenzen“, meint der Unternehmer. Deshalb soll es über das Wirtschaftsforum bald ein zentrales Internetportal geben, um die vielen Perspektiven des Waldviertels an einem Ort gebündelt darzustellen. Ein weiteres wichtiges Aushängeschild des Waldviertels soll heuer von 21. Bis 23. September wieder die Jobmesse werden, dieses Mal in Horn. Auch das Kooperationsprojekt mit der Waldviertel Akademie, die Sommergespräche, würden sich erneut großer Beliebtheit erfreuen.

Düstere Prognosen für 2030

Dies und viele weitere Vorhaben sollen das Bewusstsein für das Waldviertel als Wirtschaftsstandort stärken, denn gerade der Personalmangel birgt düstere Prognosen. Manche Berechnungen gehen bis 2030 von einem Mangel von bis zu 20.000 Arbeitskräften im Waldviertel aus. Mehre Dinge müssen laut Kastner passieren, um dieses Szenario zu vermeiden. „Zunächst muss diskutiert werden, ob länger gearbeitet werden kann und nicht weniger. Es wird nämlich so sein, dass es weniger Menschen sein werden, die die Lücke füllen müssen. Dafür braucht es in erster Linie eine echte Kinderbetreuungslösung, damit Frauen schneller in den Beruf zurückkehren können“, schildert Kastner.

Auf der anderen Seite müsse eine „intelligente Migration“ gefördert werden. Auf dem derzeitigen Kurs würden sich Fachkräfte aus dem Ausland eher für andere Länder entscheiden, mit besseren Rahmenbedingungen und weniger Fremdenfeindlichkeit.

Der Personalmangel ist derzeit der größte Faktor, der die Wirtschaft zurückhält. Unternehmensberater Sepp Wallenberger betont, dass die Waldviertler Wirtschaft um vergangen Quartal nur 75 Prozent ihrer üblichen Produktivität leistete. „Auf uns kommen viele Fragen zu, wie wir das wieder steigern“, meint Wallenberger. Die Pensionierungswelle habe zudem gerade erst angefangen. „Wir müssen es schaffen, Menschen durch Zuzug ins Waldviertel zu bringen.“

Das lange Warten auf den Energiekostenzuschuss

Das andere Problemfeld birgt die Energiekrise, wobei sich die Lage hier laut Christof Kastner aktuell etwas zu entspannen scheint. „Dass der Energiekostenzuschuss 2 für Unternehmen aber immer noch nicht das ist, ist eine riesen Sauerei. Da darf sich die Politik nicht wundern, wenn der Vertrauensverlust immer größer wird“, meint er erzürnt.

Otmar Schlager, Geschäftsführer des Energieberatungsunternehmens „ekut“ in Waidhofen, macht in weiterer Folge auf das enorme Potenzial der Energiegemeinschaften (EEG) zur Lösung der Energiekrise aufmerksam. „Wir wollen mit Veranstaltungen und Aktivitäten immer mehr Menschen ins Boot holen, damit der regionale Energiehandel richtig durchstarten kann“, betont Schlager. Das große Ziel von 100 Energiegemeinschaften im Waldviertel sei aktuell schätzungsweise noch nicht mal zur Hälfte erreicht. „Vor 10 Jahren wurden im Waldviertel noch ins Summe 400 Millionen Euro an Energie zugekauft“, erklärt der Energieberater. Die regionale Verwertung würde in diesen Dimensionen enormes Einsparungspotenzial bieten.