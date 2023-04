Auf den Spuren von Abt Stephan Rössler vom Stift Zwettl

Wer Stift Zwettl und seine Baulichkeiten in den verschiedensten Gegenden durchwandert, wird immer wieder auf das Abtswappen dieses Waldviertlers stoßen: auf die Symbole der drei göttlichen Tugenden, dargestellt durch ein Kreuz für den Glauben, ein Herz für die Liebe und einen Anker für die Hoffnung.

Die Fassade unter dem Dach der 1906 eröffneten Volksschule Stift Zwettl - heute befindet sich in nebenstehendem Neubau die Mittelschule - zeigt Stephan Rösslers Wappen ebenso wie die Brücke bei der Neumühle (Wappen aus dem Jahr 1914). Auch im Kreuzgang des Stifts ist das Abtswappen in einer farbigen Glasrosette erhalten.

In der Mitte der Glasrotte im Kreuzgang des Stift Zwettl ist das Abtswappen enthalten. Foto: Ökokreis, Ökokreis

Aus der Liste der Äbte geht er als bis heute längst dienender Abt in der bald 900-jährigen Geschichte von Stift Zwettl hervor. Fast 45 Jahre leitete er das Kloster. Er wurde am 15. Mai 1878 im Alter von nur 35 Jahren zum 62. Abt gewählt und hatte dieses Amt bis zu seinem Tod am 16. März 1923 inne.

Er veranlasste ein umfangreiches Sanierungs- und Modernisierungsprogramm: umfassende Restaurierungen der mittelalterlichen Bauteile des Klosters, Renovierung des Alters- und Pflegeheims, Erneuerung von Kanalisation und Wasserleitung. Durch rege Bautätigkeit - darunter Epidemiespital, Elektrizitätswerk, Volksschule, Brücken, Altersheim im Stift (das sogenannte Stephaneum ist heute Sitz von 2 Arztpraxen) trug er in seiner Amtszeit wesentlich zur Verbesserung der Infrastruktur bei. Neben den umfassenden Bautätigkeiten förderte er auch Kunst und Wissenschaft. Er veröffentlichte selbst mehrere Arbeiten zur Stiftsgeschichte, vor allem zur Bau- und Kunstgeschichte. Er erstellte auch ein Verzeichnis der Handschriften der Stiftsbibliothek. 1897 wurde er Konservator der Zentralkommission für die Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale (heutiges Bundesdenkmalamt). Er interessierte sich sehr für die Erhaltung und Vermehrung der Kunstsammlung des Stiftes. Ein besonderes Anliegen war ihm die innere Erneuerung des klösterlichen Gemeinschaftslebens.

Geboren am 16. November 1842 in dem Dorf Ganz (Pfarre Großhaselbach) als zweites Kind einer Bauernfamilie, war Karl - so sein Taufname - drei Jahre alt, als die Mutter nach der Geburt seiner jüngeren Schwester starb. Alleinstehend mit drei kleinen Kindern heiratete der Vater noch im gleichen Jahr erneut. Stephan Rössler war bereits einige Jahre als Sängerknabe im Stift Zwettl, in das er nach der Reifeprüfung eintrat. Am 25. Juli 1866 wurde er zum Priester geweiht und feierte seine Primiz in jenen kritischen Tagen, in welchen nach der Schlacht bei Königgrätz am 3. Juli 1866 die Preußen durch das obere Waldviertel zogen. Seine Stiefmutter konnte seinen Ehrentag nicht mitfeiern, da sie im benachbarten Schwarzenau für die preußische Einquartierung kochen musste.

Rösslers ältere Schwester Theresia trat in den Orden der Barmherzigen Schwestern ein, war als Krankenschwester tätig, erkrankte dabei an Lungentuberkulose und starb mit 29 Jahren daran. Ein langjähriger Briefwechsel zwischen Stephan und Theresia zeigt die innige Verbundenheit der Geschwister (Archiv Abt Stephan). Die jüngere Schwester Agnes heiratete den Bauern Franz Föls aus Riegers, ihre drei Kinder und deren Familien lebten in Loibenreith, Riegers und Neupölla. Stefan Rössler blieb mit der Familie stets verbunden, nahm die Trauung der Schwester Agnes und später die Trauung der Nichte Aloisia vor und interessierte sich für die Ausbildung seiner Großnichten und -neffen.

Vor 100 Jahren starb Stephan Rössler nach fast 45 Jahren als Abt. In der Reichspost findet sich ein langer Artikel zum Abtbegräbnis, mit Aufzählung vieler geistlicher und weltlicher Honoratioren, die daran teilnahmen. „An der Spitze der Verwandtschaft des verblichenen Abtes schritt seine greise Schwester Frau Föls im Trauerzuge”, heißt es am Ende. Nur zwei Wochen später verstarb auch diese Schwester, Agnes Föls, geborene Rössler.

Das große gerahmte Bild unseres Abtes von Stift Zwettl hing an prominenter Stelle in der Wohnstube seiner Großnichte, der Großmutter von Angelika Vogel, Stefanie Kipp, in Ramsau (Pfarre Altpölla). Durch ihre Erzählungen blieb die Erinnerung an ihn in der Waldviertler Familiengeschichte lebendig. Erna Metz als Urgroßnichte lebt heute in Altpölla. Mit ihr verbindet die Verfasserin dieser Zeilen auch das genealogische Interesse an der Waldviertler Familie, deren herausragender Vertreter unser Abt Stephan war.

