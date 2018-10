Die Feuerwehr Gutenbrunn lud am vergangenen Sonntag zu einer besonderen Geburtstagsfeier. Neben dem 140-jährigen Bestehen der Wehr wurde auch das neue Einsatzfahrzeug, ein HLFA 3, durch Feuerwehrkurat Alexander Wessely gesegnet.

Nach der Begrüßung der zahlreich erschienenen Ehrengäste gab Kommandant Heinz Rumpold einen Überblick von der Idee bis hin zu den Eckdaten des neuen HLFA 3. Begonnen hat alles im Jahr 2012 mit einer Bedarfserhebung, die die Anschaffung des neuen Fahrzeuges bekräftigte. Nach zwei Jahren Planung und einem Jahr Bauzeit, darf die FF Gutenbrunn nun ein Universalfahrzeug ihr Eigen nennen. Ausgerüstet mit 340 PS, einem 4.000 Liter Wassertank, Einbaupumpe mit Schnellangriffseinrichtung sowie diversen Rettungsgeräten ist die Gutenbrunner Wehr nun bestens für Einsätze gerüstet.

Finanziert wurde der 18-Tonnen MAN mit Unterstützung der Gemeinden Gutenbrunn, Bärnkopf und Martinsberg sowie dem Landesfeuerwehrverband. Das Eigenkapital konnte u.a. durch die Einnahmen bei Festen aufgestellt werden. „Wenn die Bevölkerung uns braucht, sind wir jede Stunde für sie da. Daher freuen auch wir uns, wenn Sie uns unterstützen,“ so Rumpold.

Motivierte und gut ausgebildete Wehr

Bürgermeisterin Adelheid Ebner betonte, wie wichtig die Arbeit der Feuerwehr für das Allgemeinwohl im gesellschaftlichen Leben sei. „1878 hätte die Gemeinde nicht erwartet, dass wir 140 Jahre später eine so motivierte und gut ausgebildete Feuerwehr haben,“ zeigte sich Ebner sichtlich stolz. Bezirkshauptmann Michael Widermann fand relativ einfach die richtigen Worte: Für ihn ist Freiwilligkeit ein Prinzip, das als Grundsatz der Feuerwehren im Land gilt.

„Dass das Engagement für die Gemeinschaft stark ausgeprägt ist, ist auch bei dieser Feuerwehr zu spüren. Sie ist der Kitt der Gesellschaft,“ weiß Landesrat Franz Schnabl, der zudem die Jugendfeuerwehr in seiner Ansprache gebührend erwähnte. Auch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister freute sich, dass sie in ihrer neuen Funktion ihren Dank ausdrücken kann: „Die ganze Technik hilft nichts, wenn keine Menschen da sind, die sie bedienen können. Die Freiwilligen Feuerwehren sind wichtige Säulen im Sicherheitswesen. Daher freut es mich, dass die Kooperationen so gut funktionieren.“

Neben einer Urkunde für das langjährige Bestehen der FF Gutenbrunn übergab Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner einen handgeschnitzten Hl. Florian, der auf die Gemeinde und die Feuerwehrkammeraden aufpassen soll. Neben der Urkunde hatte auch die Mannschaft für ihren Kommandanten eine besondere Überraschung: Abschnittskommandant Willi Renner übergab Heinz Rumpold das Verdienstzeichen des Bundesfeuerwehrverbandes in der 3. Stufe. Überrascht über diese Auszeichnung bedankte sich Rumpold noch bei allen Sponsoren, den Patinnen und seinen Kameraden.